【正能量】4名小朋友毋懼高溫大嶼山清垃圾　 收集58袋海洋垃圾不言苦

▲ 4名小朋友與家長毋懼酷熱，組隊到大嶼山水口灣清理58袋海洋垃圾。

踏入初夏天氣已經非常炎熱，天文台昨日（23日）錄得有紀錄以來5月最高氣溫36.1度，大美督更錄得高達37.1度高溫。不少人選擇留在家中「嘆冷氣」，有4名小朋友則毋懼酷熱，組隊到大嶼山水口灣清理58袋海洋垃圾。

昨日有網民在Facebook群組香港行山遠足之友（吹水山谷）發文，指4名港孩與父母組隊探索大嶼山水口灣紅樹林及泥灘，收集膠樽、塑膠片粒等，共收集58袋海洋垃圾，再以人力帶到收集站。

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珍貴物種於水口灣繁殖

水口灣位於大嶼山南岸，擁有淡水濕地、紅樹林、沙坪等，亦是一些珍貴的本地物種如馬蹄蟹的繁殖及養育地。香港潮間地區有超過60種蟹類，而在水口灣可以找到絕大部分香港常見的招潮蟹品種，如銳齒招潮蟹及弧邊招潮蟹等。

然而，大量海洋垃圾隨着海流在水口灣登陸，塑膠製品經過風浪的侵蝕，漸漸變成細小的塑膠片粒，掛在紅樹林的樹枝及散佈在泥灘上，對生態造成威脅。

小朋友身體力行愛護環境，在酷熱天氣下收集垃圾，獲得不少網民讚賞，「多謝各位小朋友，辛苦了！」、「好的家教教出未來棟樑」、「謝謝你們」、「辛苦晒」。

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責任編輯：王明芳