【星二代】女兒包包具表演天份能歌善舞　徐榮女兒參加歌唱比賽捧盃

▲ 徐榮女兒徐心怡參加歌唱比賽奪亞軍。

徐榮的細女徐心怡（包包）已經5歲多，可愛的包包愈大愈靚女，深得網民們的喜愛。而包包更遺傳了爸爸徐榮的表演天份，除喜愛跳舞外，近日更首次參加歌唱比賽。

昨日（5月23日）徐榮於個人IG分享愛女參加「我是小歌手全港兒童歌唱比賽」，並奪得亞軍捧著小獎盃的照片。

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包包參加比賽獲獎

另外，徐榮在IG寫道：

包姐第一次參加歌唱比賽

多謝唱歌老師@ukayeung

👧🏻攞咗人生第一個🏆🥈

對包姐嚟講係一個好好嘅比賽經驗

唱完之後佢話俾我知個心跳得好快😆

跟住帶未坐過天星小輪嘅👧🏻去坐🛳

Super Happy Sunday ☀️🌈

#寶貴經驗 #唱歌比賽 #多謝老師教導

徐榮接受TOPick訪問表示，包包學了唱歌半年：「其實初初純粹當是興趣班，是唱歌老師叫她試下去比賽，吸收下經驗。」說到女兒首次出賽的經驗，徐榮笑說：「比賽前都好淡定，反而表演後，叫媽媽摸下她胸口說跳得好快。」

▲ 徐榮夫婦跟女兒包包。

說到是否讀書外，都依據子女的天份而培養下興趣，徐榮說：「其實都唔算培養天份，我想小朋友除了學術外、在體育，藝術方面都有一點興趣，所以會讓他們嘗試不同的事物，若喜愛的話就繼續玩落去。」

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可愛包包多粉絲

徐榮女兒包包近年也有拍攝廣告，他表示暫時不會讓女兒拍劇，因為時間太長，待長大後由她自己決定。

徐榮在2006年與圈外女友結婚，二人育有大仔徐朗及細女徐心怡，細女徐心怡於2015年出世，包包1歲多時跟徐榮一起演出《愛•回家》，當中飾演馬家好一角，其萌爆樣子瞬間俘擄不少粉絲的心，曾被喻為治癒系BB。

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包包具藝術天份

包包人氣爆燈外，更跟爸爸一起拍攝不少廣告，當年父女檔差不多拍攝了近12個廣告。

現在包包已5歲多，她更愈來愈靚女，眼大大兼樣子標緻。另外她甚有跳舞天份，爸爸徐榮不時於IG分享一家三口跳舞的片段，難怪網民讚妹妹包包可愛又叻女，甚至有人留言：「可以出道了。」

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