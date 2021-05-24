  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (週一) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】女兒包包具表演天份能歌善舞　徐榮女兒參加歌唱比賽捧盃

育兒經 12:59 2021/05/24

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

徐榮女兒徐心怡參加歌唱比賽奪亞軍。

徐榮的細女徐心怡（包包）已經5歲多，可愛的包包愈大愈靚女，深得網民們的喜愛。而包包更遺傳了爸爸徐榮的表演天份，除喜愛跳舞外，近日更首次參加歌唱比賽。

昨日（5月23日）徐榮於個人IG分享愛女參加「我是小歌手全港兒童歌唱比賽」，並奪得亞軍捧著小獎盃的照片。

【反黑路人甲】「馬家好」大個女升小學　徐榮愛女包包網上開學：她非常享受

包包參加比賽獲獎

另外，徐榮在IG寫道：

包姐第一次參加歌唱比賽
多謝唱歌老師@ukayeung
👧🏻攞咗人生第一個🏆🥈
對包姐嚟講係一個好好嘅比賽經驗
唱完之後佢話俾我知個心跳得好快😆
跟住帶未坐過天星小輪嘅👧🏻去坐🛳
Super Happy Sunday ☀️🌈
#寶貴經驗 #唱歌比賽 #多謝老師教導

徐榮接受TOPick訪問表示，包包學了唱歌半年：「其實初初純粹當是興趣班，是唱歌老師叫她試下去比賽，吸收下經驗。」說到女兒首次出賽的經驗，徐榮笑說：「比賽前都好淡定，反而表演後，叫媽媽摸下她胸口說跳得好快。」

徐榮夫婦跟女兒包包。

說到是否讀書外，都依據子女的天份而培養下興趣，徐榮說：「其實都唔算培養天份，我想小朋友除了學術外、在體育，藝術方面都有一點興趣，所以會讓他們嘗試不同的事物，若喜愛的話就繼續玩落去。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

可愛包包多粉絲

徐榮女兒包包近年也有拍攝廣告，他表示暫時不會讓女兒拍劇，因為時間太長，待長大後由她自己決定。

徐榮在2006年與圈外女友結婚，二人育有大仔徐朗及細女徐心怡，細女徐心怡於2015年出世，包包1歲多時跟徐榮一起演出《愛•回家》，當中飾演馬家好一角，其萌爆樣子瞬間俘擄不少粉絲的心，曾被喻為治癒系BB。

【星二代】徐榮女兒5歲生日哥哥隔空祝賀　包包演完《愛回家》「馬家好」後即息影　

    點擊圖片放大
    +6
    +5

包包具藝術天份

包包人氣爆燈外，更跟爸爸一起拍攝不少廣告，當年父女檔差不多拍攝了近12個廣告。

現在包包已5歲多，她更愈來愈靚女，眼大大兼樣子標緻。另外她甚有跳舞天份，爸爸徐榮不時於IG分享一家三口跳舞的片段，難怪網民讚妹妹包包可愛又叻女，甚至有人留言：「可以出道了。」

同場加映：徐榮父子專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】林盛斌太太騷女兒體操比賽相　Bob嫂黃乙頤：媽咪眼中個個都係寶
12:27 2021/05/21
【星二代】林盛斌太太騷女兒體操比賽相　Bob嫂黃乙頤：媽咪眼中個個都係寶
【最美星二代】沈月為Dior任模特兒　獲媽媽邱淑貞靚基因展現成熟美【多圖】
12:52 2021/05/12
【最美星二代】沈月為Dior任模特兒　獲媽媽邱淑貞靚基因展現成熟美【多圖】
【最型星二代】牛津畢業高富帥做爆肌健身教練　吳婉芳二仔剛柔兼備視寵物如家人
18:07 2021/04/22
【最型星二代】牛津畢業高富帥做爆肌健身教練　吳婉芳二仔剛柔兼備視寵物如家人

你可能感興趣

【星二代】林盛斌太太騷女兒體操比賽相　Bob嫂黃乙頤：媽咪眼中個個都係寶
12:27 2021/05/21
【星二代】林盛斌太太騷女兒體操比賽相　Bob嫂黃乙頤：媽咪眼中個個都係寶
【最美星二代】沈月為Dior任模特兒　獲媽媽邱淑貞靚基因展現成熟美【多圖】
12:52 2021/05/12
【最美星二代】沈月為Dior任模特兒　獲媽媽邱淑貞靚基因展現成熟美【多圖】
【最型星二代】牛津畢業高富帥做爆肌健身教練　吳婉芳二仔剛柔兼備視寵物如家人
18:07 2021/04/22
【最型星二代】牛津畢業高富帥做爆肌健身教練　吳婉芳二仔剛柔兼備視寵物如家人
徐榮 徐心怡 娛樂人物職業 育兒心得 爸媽心聲 星二代 演員 表演 TVB

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩