【假日好去處】中環海濱期間限定夏日園遊會 盡享草坪運動音樂體育餐飲娛樂【內附連結】

休閒消費

▲ 在香港中環海濱開幕的大型休閒空間 The Grounds at AIA Vitality Park,化身全新夏日園遊會The Lawn Club at AIA Vitality Park。(fb圖片)