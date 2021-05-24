【開胃湯水】天氣酷熱無食慾 中醫推介15分鐘健脾開胃湯水【附做法】
保健美顏 11:59 2021/05/24
天氣酷熱，昨日（23日）天文台在尖沙咀錄得36.1°C，大美督更一度高達37.1°C。炎熱的天氣也會影響食慾，註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁推介一款健脾開胃湯水，適合一家飲用。
紫淮山蘿蔔紫菜湯
材料
- 新鮮紫淮山：100克／紫淮山粉：2湯匙
- 紫菜：約10克
- 白蘿蔔：1小個
食材功效
- 紫淮山：健脾益肺，有助增強人體免疫力。
- 紫菜：含兒童所需的營養素，例如：蛋白質、鈣、磷、鐵、碘。
- 白蘿蔔：適合食積腹脹、消化不良的人士。
做法
- 白蘿蔔切片，煮約10分鐘。
- 加入紫淮山粉，熄火加入紫菜焗煮5分鐘即可。可以加少許魚粉或麵豉（味噌）調味。
- 如用新鮮紫淮山，在煮蘿蔔時同煮便可。
內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載
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記者：黃泳欣