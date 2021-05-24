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【開胃湯水】天氣酷熱無食慾　中醫推介15分鐘健脾開胃湯水【附做法】

保健美顏 11:59 2021/05/24

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中醫師推介健脾開胃湯水

天氣酷熱，昨日（23日）天文台在尖沙咀錄得36.1°C，大美督更一度高達37.1°C。炎熱的天氣也會影響食慾，註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁推介一款健脾開胃湯水，適合一家飲用。

紫淮山蘿蔔紫菜湯

材料

  • 新鮮紫淮山：100克／紫淮山粉：2湯匙
  • 紫菜：約10克
  • 白蘿蔔：1小個

食材功效

  • 紫淮山：健脾益肺，有助增強人體免疫力。
  • 紫菜：含兒童所需的營養素，例如：蛋白質、鈣、磷、鐵、碘。
  • 白蘿蔔：適合食積腹脹、消化不良的人士。

做法

  • 白蘿蔔切片，煮約10分鐘。
  • 加入紫淮山粉，熄火加入紫菜焗煮5分鐘即可。可以加少許魚粉或麵豉（味噌）調味。
  • 如用新鮮紫淮山，在煮蘿蔔時同煮便可。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

同場加映：中醫推介湯水改善體質防蚊叮

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記者：黃泳欣

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