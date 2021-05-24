【鯊魚出沒】屯門新咖啡灣泳灘驚現鯊蹤　身長70cm幼鯊擱淺防鯊網外

▲ 屯門新咖啡灣泳灘驚現鯊蹤。

屯門新咖啡灣泳灘近日驚現一具幼鯊屍體，擱淺在防鯊網外，引起泳客關注，康文署接報後已派員撿走鯊魚屍體。這次並非首次在屯門泳灘發現鯊蹤，有水警曾表示，市民在沙灘暢泳時必須留在防鯊網範圍內，若發現鯊蹤亦須保持冷靜，等候協助。

▲ 新咖啡灣防鯊網外發現一條幼鯊屍體，身長約70厘米。（圖片來源：巫堃泰Facebook）

屯門區議員巫堃泰在Facebook表示，上周六（22日）下午，在黃金泳灘及新咖啡灣之間的防鯊網外發現一條身長約70厘米的幼鯊屍體，康文署事後已派員將幼鯊屍體撿走。

巫堃泰指，三聖區五灘每年都會發現鯊魚屍體，而為安全起見，呼籲泳客應留在防鯊網內游泳。

據康文署資料顯示，一名男子2008年5月在屯門舊咖啡灣對開海域撒網捕魚時，曾發現長約1米的鯊魚屍體。而在去年6月，黃金泳灘又發現一條約1米長的大魚，有泳客指該條大魚疑似是一條鯊魚，康文署就提醒市民請勿在該處游泳。

去年網上曾流傳一條影片，聲稱在西貢發現鯊魚。水警東分區近岸巡邏小隊指揮官黃耀邦督察就表示，鯊魚多在一早一晚時份出沒。而香港亦非首次出現鯊蹤，市民必須保持警覺，包括在康文署沙灘暢泳時，必須留在防鯊網範圍內，確保安全；進行水上活動必須結伴同游，切勿獨自下水；亦要時刻留意海面狀況，若發現鯊蹤，必須保持冷靜，即時停止水上活動，等候救生員或警方協助。

同場加映：【肥牛擱淺】安格斯肥牛隨海水沖向屯門黃金海岸 區議員籲泳客勿食用

屯門黃金泳灘最近有凍肉被沖向近岸，一包包經雪藏包裝的美國安格斯肥牛，沖往泳灘防鯊網對出。屯門區議員巫堃泰稱，已通知政府部門處理。康文署證實，至少撿獲懷疑凍肉50公斤。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣