【東張女神】為病犬搬離舊樓斥近700萬上車　李旻芳盼毛孩舒服走最後時光

▲ 李旻芳是愛心狗主。

《東張西望》主持李旻芳和老公黃耀英同為愛犬之人，養有兩隻高齡金毛尋回犬，其中一隻雌犬「婆婆」早前離世，另一隻雄犬「公公」也患有口腔黑色素瘤，原本住唐樓的李旻芳和黃耀英，為讓老犬舒服走最後時光，終儲夠首期上車，為毛孩置安樂窩。

▲ 李旻芳跟黃耀英一向十分愛狗。（取自IG）

夫妻一同供樓

今年5月李旻芳以首置身份，斥692.5萬購入西貢逸瓏海滙2座低層連花園單位，單位實用面積433方呎，連約235方呎花園，環境清幽，頗為舒適。

視愛犬為家人的李旻芳，跟老公黃耀英受訪時坦言買樓全為毛孩。黃耀英向傳媒表示單位是自住，以樓換樓方式購買。

▲ Lucy為照顧病犬付出不少。（取自IG）

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他笑言因太太體諒自己，不想他經常行樓梯才決定置業，好老公黃耀英並指業主是太太，他沒有落名，兩公婆一齊供，不用計較太多。

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李旻芳亦向傳媒坦承，買樓全為了家中老犬，因公公年事已高，並做過多次手術，醫生擔心牠時日無多，李旻芳跟老公商量後，決定換一個較舒適地方，讓愛犬住得開心，也希望可舒緩病情。

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▲ 西貢逸瓏海滙環境清幽。（經濟日報圖片）

新居有個約200呎的花園，雖然上手業主花百萬裝修，惟李旻芳感不適合毛孩，故再花錢換上新裝，打算全屋鋪上軟墊，方便公公休息及睡覺，全屋的設計也以愛犬為首，希望在其最後歲月中，可以感受到無限的愛。

同場加映：李旻芳訪問