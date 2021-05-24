【本地遊】旅發局推新一輪「賞你遊」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換本地遊名額【附詳情】

▲ 旅發局推新一輪「賞你遊香港」活動。

旅發局今日（24日）宣布，即日起推出新一輪「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800元，可開始儲起機印收據。由6月1日起，市民便可直接向參加活動的旅行社報名，換取本地遊名額一個。

新一輪的「賞你遊香港」活動，提供約190個由不同本地旅行社設計的行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少2個景點。因應旅行社需時準備，行程將分兩批上載至旅發局網站，最快將於6月初出團。

所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需向旅議會登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》，確保將為「賞你遊香港」活動的本地遊旅行團採取一系列的防疫措施，而所有參與的團友亦須遵守政府最新的防疫要求，包括在登上 交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所，包括景點、食肆時，掃描二維碼以作紀錄。

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旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局之前推出的「賞你遊」活動，反應良好，因此希望趁暑假將至，推出新一浪活動，並增加名額，冀能持續推動消費氣氛，同時為業界打氣， 讓業界為日後旅客重臨作熱身準備。

新一輪「賞你遊香港」活動時間表：

2021年5月24日(即日)起

於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800元（以最多兩張機印收據計），並儲起店舖發出的正本機印收據

2021年6月1日起

首批行程上載至旅發局網站，第二批將於6月中上載

市民可直接參與活動的旅行社報名（名額有限，先到先得）

出發前，須將本地零售及餐飲商戶實體店舖的正 本機印收據交予旅行社（收據將不獲退還）；並向旅行社繳付每人港幣$100作按金（參加者可於出發日取回按金）

2021年6月初至7月底

新一輪「賞你遊香港」本地遊旅行團出發

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責任編輯：陳子謙