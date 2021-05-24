【愛到深處】癡情男剃眉紋初戀女友名字　慘遭分手後崩潰：眉毛長不回來

有的情侶熱戀時喜歡紋身！越南一名癡情男子，與初戀女友熱戀期間剃光眉毛紋上女友名字，以表愛意。但近日兩人已分手，男子在網上發帖求助，稱每次照鏡都會想起與對方一起點滴，不知該如何清除紋身，而且眉毛也長不回來。

綜合越南媒體報道，當地一名男子近日在社交網站分享其愛情故事，稱初戀女友名為Thu Thao，由於女友喜歡紋身，兩人有相同興趣愛好故相戀。兩人熱戀期間，為表達愛意，他決定將左邊眉毛剃掉，然後紋上女友的名字，女友則將自己的名字紋在胳膊上，當時兩人均感到非常幸福。

但該名男子稱，近日女友突然提出分手，讓他感到很傷心，他最初試圖圖挽留，但對方去意已決，只好放手，二人最終和平分手。

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但他稱，我至今仍無法從這段戀情中走出來，而且每次照鏡也會想起與女友在一起時的點點滴滴，更令他更崩潰的是，

我不知該如何清除臉上的紋身，而且眉毛也再也長不回來。

事件曝光後引起網民熱議，大批網民認為男子太衝動，「紋身前要三思！」；有網民認為男子愛情至上；另有網民稱，「紋身可洗走，但想剃掉的眉毛重生，卻不是一件容易的事。」

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責任編輯：王明芳