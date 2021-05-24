【靚太安樂窩】網民淘寶擋風板冷氣直吹天花　遭批評自私：樓上地板凍到濕晒

▲ 有網民特意在淘寶購買了一個窗口機擋風板，卻被其他網民批評。

夏日炎炎，留在家歎冷氣就最舒服。可是，冷氣風直接吹到頭部很容易吹病，因此有網民特意在淘寶購買了一個窗口機擋風板，享受涼風又不怕吹到著涼。可是其他網民認為這是舒服自己，難為別人的做法，這樣令冷氣機的倒汗水影響樓上住戶。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

擋風板令冷風吹向上惹網民批評

樓主昨天（23日）在「淘寶開心share」Facebook群組分享她從淘寶買了一個擋風小法寶，擋風板特價後不用人民幣40元，就可以解決冷氣風直吹的問題。樓主這個「開心Share」換來不少網民批評為自私行為。

樓主把擋風板剪了三分一來用，幾乎蓋著冷氣機出風位，擋風板頂部的開口較闊，底部開口較闊窄，這角度可把冷風都吹向天花板。

窗口機擋風板，瞓喺張床度終於唔洗被風直吹額頭了！

網民家人曾因水氣滑倒跌斷手骨

有網民直言「你樓上個地板凍到濕晒啦」，亦有人表示樓主安裝時把風口位全部封住，全部冷風吹上天花，樓上隨時地下被弄濕，不明樓主全擋出風，有甚麼用。

樓上起身跣低就多謝你！

有網民留言難怪自己大廈常貼張告士，提醒人不要把冷氣向上吹，驚訝原來有人這樣做。

有網民氣憤表現這些水氣的帶給家人禍害，

屋企人就係俾啲水氣搞到跣親跌斷手骨！

樓主解釋這擋風板已用了一段日子，擋風板可調角度，只是調到風口向下吹床尾，不吹到床頭，而且她指認識樓上鄰居，如有問題，他們會直接和她反映。

點擊大圖了解網民回應

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPick就事件訪問城堡設計 castle design house LTD的室內設計師Chris，Chris指樓主把冷風吹向天花，一冷一熱，她的天花油漆也會受損耗。樓主為冷氣機安裝擋風板會防礙正常出風，令冷風不可正常循環。

此外，當樓下氣溫冷，樓上氣溫熱，有機會令樓上地板出現水珠。如真的已有水珠出現，表示上下夾層中鋼筋都會出現這情況。

Chris不建議大家用擋風板阻止冷風直吹，

基本冷氣都有上下左右出風位調節！如果調較完都覺風大，就熄冷氣，或較細出風。

水氣飽和令地面形成「冷凝水」

其實早前《東張西望》直擊一個公屋單位，此單位一地水珠，地磚滲水變水塘家具發霉。原來是因為樓下單位開冷氣時，風口對著天花板吹，令樓上地板降溫，水氣飽和，地面形成「冷凝水」。

點擊大圖了解苦主經歷及解決方法：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：更多裝修貼士，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/38pYEYI

責任編輯：陳珈希