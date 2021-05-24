【星二代創業】湯鎮業孖仔不靠父蔭　湯君慈湯君耀兩兄弟疫市開凍肉店

▲ 湯鎮業一對孖仔湯君慈和湯君耀，決心不靠父幹，兩兄弟拍住上疫巿創業開凍肉店。

26歲的孖仔湯君慈（ Bruce）和湯君耀（Chris）生於演藝世家，爸爸湯鎮業、二伯湯鎮宗和堂姊湯洛雯都是圈中藝人，「星二代」這個詞是光環亦是標籤，不免背負龐大的包袱，但他們決意不靠父幹，毅然進軍凍肉界。

湯君慈和湯君耀兩兄弟由自小打架，直至長大後一起打拼，如今「拍住上」疫市下大展拳腳開凍肉店，承受著不能讓父母丟架的壓力，誓要靠自己闖出一片新天地。

湯鎮業的一對雙胞胎兒子湯君慈、湯君耀遺傳父母優良基因，近年憑靚仔外型活躍影視界，簽約成為甄子丹公司旗下的藝人後工作機會不斷，惟受新冠肺炎疫情影響，二人已洽談好的工作亦紛紛煞停。

【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥 湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】

▲ 湯君慈和湯君耀無懼疫市，踩過界一同斥資6位數字在旺角開凍肉店。（湯炳強攝）

投資6位數字開凍肉店

但正所謂「有危自有機」，由於疫情的緣故，大家為了避免不必要的外出，加上早前食肆晚市禁堂食，所以更多人選擇留在家中吃晚飯，各式各樣的凍肉急凍食材變成疫情留家抗疫熱搶之物。兩兄弟看準商機，去年年中在疫市下攜手創業，共同投資6位數字開凍肉店「孖寶屋」。

該凍肉店選址在旺角街市居於鬧市，主打街坊生意，價錢屬中價位，食物種類繁多而且質素好，性價比相當高。除了凍肉之外，店舖還有賣海鮮、氣炸食品、甜品等，特別主推本地手切牛，尤其是冬天能賣出逾百份，生意滔滔。

開業接近一年，他們預計明年才回本，Bruce 指凍肉生意有淡旺季之分，冬天生意額是夏天的兩倍，因為香港人均喜歡在冬天打邊爐、燒烤，且較多節日慶祝，但現在一到夏天，生意便會回落。

▲ 二人自小受父親湯鎮業嚴厲管教，讓他們知道人生沒一步登天。（IG圖片）

兄弟打交打到大

「孖寶屋」店如其人，兩兄弟別名為「大寶」及「小寶」。二人情同手足，現時生活在同一屋簷下，一直都是有商有量，已經培養十足默契。但其實在成長過程中鬥氣、吵架和打架是難以避免的事情。

說起童年，他們自小非常頑皮，起爭執打架有如家常便飯，最終後果都被爸爸狠打、罰企。

可是，他們在18歲那年打了一場大架，Bruce拳頭無眼，不慎把弟弟的鼻子打歪，Chris 甚至見血需要送醫治理。被嚇怕的兩人，自此不再互相揮拳，更成為親密無間的好兄弟。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

爸爸教落：男仔一定要捱

兩兄弟首度創業，過程不似如期順利，面對不少未知之數，一度感到迷惘。但幸好不是孤身上路，二人在決策上大多數意見一致，他們決定以各自的專長互補不足、分工合作，Bruce 負責設計橫幅、廣告牌，而Chris 則負責電腦技能。「自小爸爸就教育我們，男仔一定要捱，沒有一步登天的事情，更沒有捷徑。」

為了創設一個明亮整潔的環境，二人將殘舊不堪的舖位重新改造。「沒有想到裝修非常麻煩，很多瑣碎的細項，亦試過裝修完才發現不符合消防條例。雖然 Daddy 有贊助三、四個雪櫃，但也有發生意外，有些雪櫃送到店舖時已壞了，因此相隔兩個月又要替換，這也是其中困難之一。」

雖然兩人年紀輕輕卻已甚有生意頭腦，做得有聲有色，但競爭激烈，為成功突圍而出，他們不只計劃做網上生意，並推出多款自家產品，如醉鴨舌、醉鮑魚、醉蝦等。

即使身為老闆也堅持凡事親力親為，每星期輪流回店坐鎮，執貨、搬貨、派傳單一腳踢。

▲ 一家人都超高顏值。（IG圖片）

不想走偶像路線

頂著「星二代」頭銜的他們，在創業路上期望靠自己去慢慢摸索，甚少向爸爸取生意經。「其實已超過一年時間沒有跟爸爸見面，因他長期在內地工作，而且爸爸也不是特別有經驗的生意人，可能在經營生意上，我們與爸爸就會意見不合，始終年輕人和老一輩的做法不同，所以都想靠自己。」

二人的演藝之路與創業之路同樣處於起步階段，2018年處男下海出演甄子丹製作的電影《大師兄》，拍畢後對演戲產生濃厚興趣，他們異口同聲指自己在娛樂圈需要更多時間浸淫，累積經驗，成就不一樣的人生。 Bruce 直言不想走偶像路線，憑演技成為真正的實力派演員，而Chris則希望接觸更多不同的戲劇角色。

記者：曾嘉善

同場加映：羅天宇胡㻗訪問