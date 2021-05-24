【家庭關係】網民鬧爆胞妹帶仔女回家「黐飲黐食」　要母親幫忙湊孫：成日話自己辛苦

▲ 有網民怨斥其妹妹將照顧子女的責任推卸給母親。

不少雙職父母有時候會將子女交託家人幫忙照顧。不過有網民怒斥其妹妹經常要母親代為照顧子女，而對方回娘家吃飯時會將剩下的飯菜打包，好讓自己和丈夫帶飯，批評妹妹只懂得利用子女向家人「拎著數」。

最近一名網民在「香港討論區」發文，指其妹妹育有一對子女，而自己每次回家探望母親時，都會看到妹妹和其子女「喺屋企黐飲黐食」，

食唔晒仲要帶走返去俾佢同佢老公第二日帶飯…正宗又食又拎！

不滿妹妹將照顧子女的責任交給母親

事主亦不滿妹妹要求母親幫忙湊孫，「有時要我阿媽身水身汗去幫佢湊對仔女，接對仔女放學」。由於事主看不過眼，

有幾次忍唔住同佢嘈，又要生又冇錢又要人湊，又要麻煩到人，點解仲要生？佢一定係答我『我照顧兩個好辛苦』、『你知唔知湊住兩件又要返工真係冇時間』之類之類…次次聽到真係火都嚟。

對此，事主批評妹妹毫無責任感，經常以「辛苦」作為理由，將照顧子女的責任交予母親，「淨係識用對仔女問屋企拎著數」。而母親亦看在一對外孫份上沒有任何怨言，事主遂在網上發文大呻「我真係忍咗我阿妹好耐」。

網民：一家人不用計較

帖文一出引來網民熱烈回應，不少人同意事主所言，「以為自己生完仔大晒」、「辛苦點解又要生…生完又要呻」、「莫講話兩個，照顧一個已經好辛苦，要衡量下自己有無本事才生。」

不過亦有人認為，在現今世代為人父母面對的壓力亦很大，希望事主體諒妹妹。另外有網民建議事主可向妹妹提出聘請外傭分擔照顧工作。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳