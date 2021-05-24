【額外津貼】綜援或長者生活津貼等受惠者今起獲發額外半個月津貼　共涉款逾25億元

▲ 港府稱，綜援、生果金或長者生活津貼等受惠者今起獲發額外半個月津貼，共涉款逾25億元。（經濟日報資料圖片）

港府今年度《財政預算案》提出向領綜援、生果金、長者生活津貼等人士，額外發放多半個月津貼。港府今日公布，受助人今日(24日)起陸續獲發有關額外津貼，預計151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶及2萬名領取交津的人士可受惠，共涉及超過25億元。

港府表示，21/22年度《財政預算案》宣布向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的社會保障金額，包括綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，而在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作相若安排，有關受助人可於今日起陸續獲發有關款項。

發言人稱，今年4月28日合資格領取社會保障金額的人士，及於去年10月1日至2021年4月28日期間內提交職津或交津申請的獲批住戶、人士，均符合資格領取一次過額外款項，預計151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶及2萬名領取交津的人士可受惠，共涉及超過25億元。一次性的額外津貼將以自動轉帳方式存入相關人士指定的香港銀行戶口，無須另行申請。



另外，政府將於下月開始，限時一年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格。其中職津計劃將降低今年6月至明年5月申領月份非單親住戶的工時要求，把基本津貼工時要求由每月144小時大幅下降至72小時、中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時。

以育有兩名兒童的合資格四人住戶為例，如其每月合併工時達72小時，每月最多可獲共3,800元的職津。



而短期食物援助服務計劃的資產限額亦會由今年6月1日至明年5月31日放寬，與職津計劃看齊。

以四人家庭為例，資產限額會由264,000元放寬至548,000元；一人家庭的資產限額則由99,000元放寬至266,000元。

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責任編輯：陳正怡