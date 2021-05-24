  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (週一) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【報復出軌】愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻　強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱

親子 12:29 2021/05/24

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻，強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱。

夫妻之間講求信任，某一方出軌感情便破裂無法復合，甚至會因感情事鬧上法庭。內地一名男子發現愛妻出軌偷食一名已婚男，他嬲爆與妻子攤牌，甚至提出一個「離譜補償方案」，竟要求與情夫的妻子發生性關係，一雪戴綠帽恥辱。對方拒絕後更揚言威脅「家破人亡」，最後成功性侵得逞。

綜合內地媒體報道，一名韓姓男子與妻子結婚多年，感情恩愛。但偶然下，韓男發現妻子與一名已婚陸姓男子有著不正當的男女關係，得悉自己戴綠帽的韓男氣憤不已，遂與妻子攤牌，及讓妻子說服情夫陸男的妻子與自己發生性關係，以身體補償，認為雙方互戴綠帽才算互不虧欠。

威脅令其家破人亡

萬萬沒想到，呂女心中有愧，竟同意丈夫荒唐的要求，並按照丈夫的指示將情夫的楊姓妻子約到自己家中，直接向對方說明整件事。韓男趁機性侵對方，楊女大聲反抗，豈料韓男卻出言威脅，

如果不答應與我發生性關係的話，就要叫人去打你的丈夫，讓你家破人亡。

三人商量不成功，楊女藉機會返回家中冷靜。而在同一天下午，楊女再次來到韓男家中商量解決方法，韓男再次提出以身體作「補償」，再度威脅其家人的安全。另外，呂女在旁亦幫忙說話，保證不對任何人公開事件。最後，楊女為了保護家人的安全，不情也不願下答應韓男的要求，二人發生性關係。

辯稱從沒脅迫對方發生關係

翌日，楊女思前想後，還是決定報警，以強姦罪將韓男與呂女告上法庭。在開庭時，韓男辯稱自己從來沒有脅迫或強迫對方，

我沒有脅迫、強迫，是她來喊我去的，地點也是她定的，她是自行同意的。

而當地法院審理後表示，韓男得知妻子與被害人之夫發生不正當性關係後，心懷不滿，通過語言威脅、恐嚇被害人，對對方實施精神壓力，迫使被害人不得不答應其性要求，其行為已構成性侵罪嫌，應負刑事責任。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
14:00 2021/05/21
【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
【出軌人妻】入職極速出軌公司高層兼懷孕 　已婚校花妻認：把老公當後備情人
13:52 2021/05/13
【出軌人妻】入職極速出軌公司高層兼懷孕 　已婚校花妻認：把老公當後備情人
【偷食驚魂】親挑後生靚女外傭勤力有交帶　女僱主後悔︰好驚老公出軌工人姐姐
16:21 2021/05/18
【偷食驚魂】親挑後生靚女外傭勤力有交帶　女僱主後悔︰好驚老公出軌工人姐姐

你可能感興趣

【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
14:00 2021/05/21
【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪
【出軌人妻】入職極速出軌公司高層兼懷孕 　已婚校花妻認：把老公當後備情人
13:52 2021/05/13
【出軌人妻】入職極速出軌公司高層兼懷孕 　已婚校花妻認：把老公當後備情人
【偷食驚魂】親挑後生靚女外傭勤力有交帶　女僱主後悔︰好驚老公出軌工人姐姐
16:21 2021/05/18
【偷食驚魂】親挑後生靚女外傭勤力有交帶　女僱主後悔︰好驚老公出軌工人姐姐
夫妻之道 家庭關係 出軌 結婚

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩