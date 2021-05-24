【報復出軌】愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻　強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱

▲ 愛妻偷食已婚男丈夫嬲爆要求換妻，強迫情夫妻子肉償一雪綠帽恥辱。

夫妻之間講求信任，某一方出軌感情便破裂無法復合，甚至會因感情事鬧上法庭。內地一名男子發現愛妻出軌偷食一名已婚男，他嬲爆與妻子攤牌，甚至提出一個「離譜補償方案」，竟要求與情夫的妻子發生性關係，一雪戴綠帽恥辱。對方拒絕後更揚言威脅「家破人亡」，最後成功性侵得逞。

綜合內地媒體報道，一名韓姓男子與妻子結婚多年，感情恩愛。但偶然下，韓男發現妻子與一名已婚陸姓男子有著不正當的男女關係，得悉自己戴綠帽的韓男氣憤不已，遂與妻子攤牌，及讓妻子說服情夫陸男的妻子與自己發生性關係，以身體補償，認為雙方互戴綠帽才算互不虧欠。

威脅令其家破人亡

萬萬沒想到，呂女心中有愧，竟同意丈夫荒唐的要求，並按照丈夫的指示將情夫的楊姓妻子約到自己家中，直接向對方說明整件事。韓男趁機性侵對方，楊女大聲反抗，豈料韓男卻出言威脅，

如果不答應與我發生性關係的話，就要叫人去打你的丈夫，讓你家破人亡。

三人商量不成功，楊女藉機會返回家中冷靜。而在同一天下午，楊女再次來到韓男家中商量解決方法，韓男再次提出以身體作「補償」，再度威脅其家人的安全。另外，呂女在旁亦幫忙說話，保證不對任何人公開事件。最後，楊女為了保護家人的安全，不情也不願下答應韓男的要求，二人發生性關係。

辯稱從沒脅迫對方發生關係

翌日，楊女思前想後，還是決定報警，以強姦罪將韓男與呂女告上法庭。在開庭時，韓男辯稱自己從來沒有脅迫或強迫對方，

我沒有脅迫、強迫，是她來喊我去的，地點也是她定的，她是自行同意的。

而當地法院審理後表示，韓男得知妻子與被害人之夫發生不正當性關係後，心懷不滿，通過語言威脅、恐嚇被害人，對對方實施精神壓力，迫使被害人不得不答應其性要求，其行為已構成性侵罪嫌，應負刑事責任。

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責任編輯：王明芳