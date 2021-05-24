【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講　趙學而見工忘記準備履歷資料

▲ 趙學而與小儀參與拍攝《中女唔易做》。

ViuTV新節目《中女唔易做》於今晚（5月24日）起播出。承接著《中佬唔易做》，節目邀小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，6位40歲以上的女藝人參與，要她們重投新行業，期間會面對怎樣的困難，中女是否同樣唔易做呢？

節目紀錄各人所遇的經歷及困難，寄寓面對人生低潮，亦可自強渡過難關同時表揚女性的偉大。小儀與趙學而於節目首兩集打頭陣開始打工體驗，二人分別接觸不同的行業及工作。

▲ 小儀認真學習農耕工作。

做了廿年DJ的小儀坦言總有遇過覺得吃力的時候，曾想過轉行。她渴望體驗鄉郊生活，於是向製作組主動提出想嘗試做農夫。

因此，製作組特安排小儀到有機農場，跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學耕種。習慣開咪講嘢的小儀，常被卿姐叫「唔好講咁多嘢」，令小儀有所反思，做人原來都需要停下來，感受當下。

▲ 趙學而投身社會工作多年從來沒有見過工。

另一邊廂，趙學而入行30年來沒有見過工，對此她感到非常疑惑「見工係咩嘢嚟嫁」。學而於首集獲安排去電器鋪應徵售貨員，面試官指學而於求職表格填漏了很多資料，問她有否帶備相關資料及學歷證明，她反過來叫面試官上網查閱其個人履歷，認真搞笑。

學而首天上班被安排到美容部，她則笑言自己是「電器殺手」，她究竟能否勝任互作？