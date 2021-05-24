【提高警覺】騙徒冒認管理處要求入屋　大埔街坊機警拆穿揭單位外有可疑記號

▲ 騙徒冒認管理處要求入屋，大埔街坊機警拆穿揭單位外有可疑記號。

早前馬鞍山恒安邨發生入屋行劫案，引起社會關注。近日有大埔運頭塘邨街坊表示，收到自稱管理處職員來電，要求開門入屋處理渠務問題，幸好家人察覺有異未有中計。事後，事主更發現單位外有疑似踩線貼紙，提醒街坊提高警覺。

事主上周四（20日）於Facebook群組「大埔 TAI PO 」發文，指當天收到自稱管理處職員來電，聲稱事主家人曾反映單位有渠務問題，安排了師傅上門跟進，要求開門入屋處理，而對方能說出事主家人的姓名及電話號碼。

但事主家人表示，未曾因渠務問題聯絡管理處，而該名自稱管理處職員事後更「失蹤」無法聯絡，感到非常可疑。其後，他更發現單位外的牆上有一張貼紙，懷疑是賊人「踩線」記號，遂發文公開詐騙電話，提醒其他街坊提高警覺。

▲ 圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO 」

帖文一出引起熱議，有網民表示曾發現單位外都出現過類似貼紙，有人提醒街坊切勿亂開門，「有職員證睇真啲先好」、「所以大家聽到陌生人電話要小心，管理處唔會用太空卡打電話畀人」。點擊下圖看更多網民留言：

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過往有不少網民發現單位外出現疑似賊人「踩線」符號，早前ＷhatsApp曾瘋傳有關符號的解碼方法，該兩個符號可分別解讀為「－－」即早上晚上均無人在單位內」，以「－＋」則代表早上無人，晚上有人。

雖然該則WhatsApp寫明乃警方提醒大眾的信息，但TOPick曾翻查資料，暫未找到警方有關的告示，因此解讀內容未經核實，只供參考。

▲ 圖片來源：連登討論區

除了本港出現疑似賊人「踩線」的符號外，其實內地近年也曾發生多宗入屋盜竊事件，同樣有各種不同的「踩線」符號率涉在內，《人民網》曾解構內地的踩線符號意思：

▲ 圖片來源：人民網

上述如「◊」代表無人居住、「△」代表單身女性居住，而「X」更代表計劃行動。雖然不同賊人所用的符號或有不同，但若在家門看見古怪符號，定必要多加提防。

到底賊人是如何踩線的？以下綜合賊人踩線手法：

1. 以傳單看線索

有賊人會觀察單位的廣告傳單，若門縫的傳單過多，代表戶主有一至兩天沒有清理，從而判斷戶主一家外出。

2. 以藉口試探

亦有賊人或會以查煤氣錶等籍口拍門，或打電話試探。他們或會在電話中裝作打錯，以得知此戶有沒有人在。

2016年時，葵聯邨、馬鞍山、香港仔石排灣邨多個屋苑亦層出現「神秘符號」，當時有葵聯邨居民表示，有可疑人在走廊徘徊，上前質問來意，可疑人只道：「搵單位囉！」

3. 小心防盜鎖

要提防賊人，當然要有堅固的防盜鎖。不過即使有鎖家門也不等於一定安全，2011年網絡曾傳出「錫紙開鎖法」。

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責任編輯：羅嘉欣