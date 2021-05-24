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【本地展覽】紅磡咖啡店台灣單車展覽　設打卡位線上分享會大送機票【內附地址】

休閒消費 12:36 2021/05/24

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

精心設計的展區可作打卡，亦有大量旅遊資訊可供參考。（相片來源：鳥山。商號）

雖然因疫情開係未能到台灣旅遊，不過在紅磡咖啡店「鳥山。商號」也能感受滿滿台灣風情。適逢今年為台灣自行車旅遊年，台灣觀光協會駐香港辦事處主辦主題展覽《小路上的卡達車》，由即日起至6月21日舉行。現場除設有多個打卡位、旅遊短片及限定食品以外，亦有由旅遊達人主持的網上分享會，玩遊戲贏機票及其他獎品。

《小路上的卡達車》展覽以台灣單車為主題，展出不少單車旅遊資訊。（相片來源：鳥山。商號）

展覽以台灣北部、屏東、高雄、花蓮台東、宜蘭五大自行車路線為展覽主軸，邀請了旅遊達人將攝下的寶島風光化成影片、照片，並公開行程路線，以獨特的方式展出。如屏東以超級市場手推車展板介紹、宜蘭則透過傳統老宅窗戶展示，店外更擺放了一部古典自行車作打卡留念。

是次展覽亦有一道限定的台灣經典地道美食 ——「魯肉飯迷路了」，一碗是店主親自在台灣旅居期間偷師的正宗古早味魯肉飯，另一碗則是甜點版本，以金鑽鳳梨蛋糕及焦糖鳳梨醬搭配米通，外觀與鹹魯肉飯像真度極高，玩味十足。

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另外展覽亦邀請了五位在台的香港旅遊達人，於臉書專頁進行網絡直播，分享他們在台的第一手旅遊資訊。直播期間還有機會贏取HK Express雙人來回台中機票、台灣伴手禮等。即將分別於5月26日及31日晚上8點舉行網絡直播，連結按此。 

鳥山。商號《小路上的卡達車》展覽

地址：紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖

舉行日期：即日起至6月21日

營業及展覽開放時間：平日8am至6pm，假日10am至6pm

記者：張頌婷

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