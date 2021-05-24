【家居安全】200呎蝸居靠摺梯床墊建「遊樂場」　港媽被轟危險辯稱：孩子會讓自己安全

▲ 一名港媽在200呎蝸居利用摺梯床墊搭建「遊樂場」，被斥責罔顧孩子安全。

家長為孩子自製玩意是好事，但緊記安全第一！近日有港媽在其200呎蝸居發揮想像力，利用摺梯、床墊、繩及窗簾布搭建一個「遊樂場」，聲稱既省錢，孩子又愛玩。不過帖文一出，迅即被網民轉貼並狂轟危險，批評港媽沒有安全意識，在家長間引起熱議。

有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」轉載相片投稿表示，從相片中見到該「遊樂場」只以一條繩、摺梯、床墊及窗簾布搭建而成，「已經令我聯想無限個意外情境」，當有人好心提醒時，該名港媽還堅稱沒有問題，令網民無奈道︰「唔怪得香港家庭咁多意外」。

不少網民直言該設計是玩命，有人更形容似「斷頭台」，最危險是相中的女童在摺梯上，好易翻倒墮下，該條長繩亦有勒頸窒息的風險，「喺梯上爬上爬落，一跣腳就已經死得」。

▲ 網民指女童在摺梯上易翻倒墮下。（facebook圖片）

港媽︰孩子玩得謹慎

港媽留言解釋，是女兒提出想爬梯扮維修工人整燈，港媽猜測「孩子喜歡上落的感覺，從高距離看家的環境」，她又指女兒在摺梯上安全，「當人穩定，梯就穩定，孩子會讓自己安全的」。

她強調女兒不會從梯上跳下來，只會以床墊當滑梯，布簾扮天幕放氣球，女兒在床墊上跳高頂氣球而已，她亦會全程看實女兒玩耍，又表明「孩子比我們想像中玩得更謹慎」。

圖中的家設有不同看似好危險的工具箱令人聯絡（想）好危險的玩法……其實任何事情都有它的危險性與隨時出現的意外，我們從在這些工具中明白自己可以『玩』的底線。

網民斥︰沒盡保護子女的責任

網民看完港媽的解釋後，紛紛表示難以認同，「仲覺得自己無錯，是有創意和安全」，更直斥她枉為人母，沒有盡保護子女的責任。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳