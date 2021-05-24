  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (週一) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青春頌】小肥睇中Serrini如願合作　合作拍MV渴望爭許廷鏗

娛樂 12:54 2021/05/24

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小肥跟Serrnii一同合作。

小肥相隔4年將推出全新專輯，專輯由陳輝陽監製，翻唱過去10年的11首經典廣東歌及1首全新作品，其中一首便是跟Serrini翻唱許廷鏗《青春頌》，二更為歌曲參與MV的拍攝工作。

小肥分享這首歌誕生過程：「陳輝陽跟我話想做男女合唱版的《青春頌》，問我有否相熟女歌手又同我夾到，但我未想完，他就建議Serrini，我聽到當然好！」
 
Serrini予人感覺很多鬼主意，不過小肥卻有不同的看法：「合作前有聽Serrini的歌，上網看她的訪問，因為我都喜歡她講話，尤其我好想unlock（釋放）自己，會覺得她做人隨心、不理人看法的個性好值得學習。正式合作發現她原來比較內向，可能我們未熟到將平時有趣一面拿出來，希望大家以後合作多點！」

二人大騷唱功。


 
今日推出的《青春頌》MV以學生生活作背景，很有《那些年，我們一起追的女孩》的感覺，Serrini亦有抽空參與其中。

小肥透露今次製作十分大陣仗，因為陳輝陽找來電影班底拍攝，他看到製作組的陣容時也嚇了一跳，一度以為自己去錯地方。

二人雖然未有扮演角色，但小肥笑言如有機會，想嘗試與Serrini扮演好姊妹，並一起愛上許廷鏗，來個爭仔大作戰呢！小肥說：「要多謝《青春頌》許廷鏗本尊，亦好開心他聽完給我好多心同加油公仔。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【調教你MIRROR】花姐+梁祖堯展埋身特訓 　MIRROR再開騷前赴梅窩同居
18:13 2021/05/23
【調教你MIRROR】花姐+梁祖堯展埋身特訓 　MIRROR再開騷前赴梅窩同居
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
15:32 2021/05/23
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
【聲夢傳奇】兩大冠軍熱門Windy與Gigi過招　導師JW+Gin Lee感動淚崩
18:18 2021/05/21
【聲夢傳奇】兩大冠軍熱門Windy與Gigi過招　導師JW+Gin Lee感動淚崩

你可能感興趣

【調教你MIRROR】花姐+梁祖堯展埋身特訓 　MIRROR再開騷前赴梅窩同居
18:13 2021/05/23
【調教你MIRROR】花姐+梁祖堯展埋身特訓 　MIRROR再開騷前赴梅窩同居
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
15:32 2021/05/23
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
【聲夢傳奇】兩大冠軍熱門Windy與Gigi過招　導師JW+Gin Lee感動淚崩
18:18 2021/05/21
【聲夢傳奇】兩大冠軍熱門Windy與Gigi過招　導師JW+Gin Lee感動淚崩
歌手 許廷鏗 小肥 梁嘉茵

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩