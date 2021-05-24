【青春頌】小肥睇中Serrini如願合作　合作拍MV渴望爭許廷鏗

▲ 小肥跟Serrnii一同合作。

小肥相隔4年將推出全新專輯，專輯由陳輝陽監製，翻唱過去10年的11首經典廣東歌及1首全新作品，其中一首便是跟Serrini翻唱許廷鏗《青春頌》，二更為歌曲參與MV的拍攝工作。

小肥分享這首歌誕生過程：「陳輝陽跟我話想做男女合唱版的《青春頌》，問我有否相熟女歌手又同我夾到，但我未想完，他就建議Serrini，我聽到當然好！」



Serrini予人感覺很多鬼主意，不過小肥卻有不同的看法：「合作前有聽Serrini的歌，上網看她的訪問，因為我都喜歡她講話，尤其我好想unlock（釋放）自己，會覺得她做人隨心、不理人看法的個性好值得學習。正式合作發現她原來比較內向，可能我們未熟到將平時有趣一面拿出來，希望大家以後合作多點！」

▲ 二人大騷唱功。





今日推出的《青春頌》MV以學生生活作背景，很有《那些年，我們一起追的女孩》的感覺，Serrini亦有抽空參與其中。

小肥透露今次製作十分大陣仗，因為陳輝陽找來電影班底拍攝，他看到製作組的陣容時也嚇了一跳，一度以為自己去錯地方。

二人雖然未有扮演角色，但小肥笑言如有機會，想嘗試與Serrini扮演好姊妹，並一起愛上許廷鏗，來個爭仔大作戰呢！小肥說：「要多謝《青春頌》許廷鏗本尊，亦好開心他聽完給我好多心同加油公仔。」

