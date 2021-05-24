【新冠肺炎】變種病毒菲傭僱主幼兒就讀民生書院幼稚園　校方暫停面授課至另行通知

▲ 變種病毒菲傭兩幼主就讀民生書院幼稚園及優才書院小學。（經濟日報資料圖片）

本港一名初步確診菲傭檢出帶有變種病毒N501Y，居於大角咀維港灣第6座的僱主家，該處昨晚被列為「受限區域」，需強制檢測。據了解，染疫外傭其中一名密切接觸者就讀民生書院幼稚園，校方今起暫停面授課堂至另行通知。

一名初步檢出帶有變種病毒的46歲菲傭，事前無病徵，曾先後在青衣大王下村及大角咀豪宅維港灣第六座2名僱主的家中居住，在社區逗留期間的3次病毒檢測中有2次呈陰性，前日（22日）的檢測結果呈初步陽性，顯示帶有N501Y變異病毒株。詳情請見【下一頁】

民生書院幼稚園向家長發通告，指今日接獲一名K1家長通知，其家傭昨晚（23日）確診，幼兒及家人均已列為密切接觸者，需要隔離檢疫，校方已聯絡教育局及衞生防護中心。

校方又指，今日下午班及明日上午班開始以網上授課，暫停面授課直至另行通知；校方亦剛於上周五完成噴灑完殺菌消毒液，已經要求保姆車負責人、司機及隨車人員即時消毒車廂，並放置口罩供學生使用。

據知染疫菲傭另一名密切接觸者就讀優才楊殷有娣書院小學部；校方今日（24日）停課一天。

至於外傭居住的維港灣第6座昨獲港府列作「受限區域」，住客及逗留人士需接受強制檢測，約760名居民接受檢測，沒有發現確診個案，並於今晨檢查380名受檢人士，無未遵檢測個案，該廈遂於上午9時半「解封」。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡