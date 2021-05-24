【10.1集結案】黎智英等10人認罪今求情　梁國雄表示已認罪不認錯

▲ 梁國雄表示「我已認罪，但不認錯」。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，於2019年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行，10名被告在上周開審前認罪，各人還押候判。案件今(24日)進行求情，梁國雄親撰求情信指，「我已認罪，但不認錯」，不認錯是因為問心無愧；何秀蘭則在信中提及，認為和解是政府和市民不信任中的出路。

代表梁國雄的資深大狀潘熙指，梁是和理非民主派，當天出發遊行前，他與被告們在銅鑼灣崇光外向參與者強調要和平。

潘指梁不應為參與者的行為負責，梁擔任立法會議員12年，即使其後他離職後亦關注工人權益。另有工會求情信讚揚梁敢於實踐理想，曾將大部分收入捐贈予其支持的政治團體。

潘於庭上讀出梁撰寫的求情信，梁表示「我已認罪，但不認錯」，不認錯因為問心無愧。他選擇了抗命之途，「入獄承擔刑責，乃是必經之徑」。梁指遊行集會自由是大眾不停抗爭而獲得的成果，他斥政權扼殺示威自由，為凝聚更大力量，一同捍衛香港人的自由，明知會被控，仍不惜號召市民遊行，只是薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務。

大律師吳宗鑾稱，李卓人及何秀蘭均反對暴力，沒證據顯示暴力行為與兩人有關。吳讀出兩人部分的求情信，李卓人指「若果愛中國等於愛中國共產黨，事情會變得簡單些，因為共產黨的政治理念是絕對服從」、「但我選擇了生活在真相及堅持自己的想法」 。

何的求情信提及香港在過去兩年，政府及香港人之間互信嚴重受破壞，為令怒氣及不信任持續上升，她認為和解是出路，「我們必定要相信和平，以及我們必定要信任香港人」。



10名被告分別為陳皓桓（25歲，社民連組織幹事）、李卓人（64歲，職工盟秘書長）、梁國雄（65歲，自僱人士）、何俊仁（69歲，律師）、楊森（71歲，兼職大學教授）、何秀蘭（66歲，退休人士）、吳文遠（44歲，管理顧問）、黎智英（73歲，商人）、單仲偕（60歲，區議員）、蔡耀昌（53歲，社區組織幹事）。

10人早前承認1項組織一個未經批准集結，吳文遠及蔡耀昌另承認1項明知而參與未經批准集結罪，其餘8人則獲不予起訴該罪，存檔法庭。控罪指兩人於2019年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁共4人另承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。聆訊下午續。

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記者：陳卓欣