【虐待兒童】足球學校教練涉虐待學童　小球員脫褲被打至屁股開花

▲ 內地一間青年足球訓練機構被指虐兒。

內地近日發生一宗懷疑虐待兒童案件，遼寧省大連市一間青年足球訓練機構，近日遭網民爆料，指教練涉嫌偽造履歷及虐待學童，有小球員遭木板抽打至「屁股開花」。爆料家長亦指，機構長期提供剩菜予學童進食，影響其發育。涉事機構則回應指有關內容不實，已報警處理。

教練涉虐待學童

綜合內媒報導，有自稱球員家長的網民，在微博上載照片及發文指，遼寧省大連市「仲一國際」青訓機構教練涉嫌虐待學童。從照片可見，教練用木板打小球員，數名學童被迫脫下褲子，站在場邊接受鞭打。另一張照片疑似在宿舍內拍攝，球員被打至嚎啕大哭，屁股紅腫一片。家長明言不能接受，

球隊大部分小球員都受過這種殘忍的毆打及虐待，這對孩子的身體和心理都造成了非常大的傷害！對未來孩子的成長有着極差的影響！

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爆料家長指出，球隊膳食安排極差，讓小球員吃剩菜，而且沒有肉，基本上都是素菜，小朋友晚上都餓得要自己額外加餐。家長投訴指「這種飲食對小孩的體能恢復完全得不到幫助！」。

家長亦指，機構李姓總教練自稱「國內知名青訓專家」，曾效力瀋陽海獅隊，退役後跟隨巴西球星朗拿甸奴（Ronaldinho）的啟蒙教練KOKL學習過。然而，家長在網上卻搜尋不到任何有關這名總教練及「KOKL」的資料，懷疑總教練偽造履歷。

有踼過職業嗎？有教練證書嗎？亞足聯A級都是弄假證的吧？

涉事機構指內容不實

涉事機構則回應指有關內容不實，指有關照片屬偽造，指爆料人因為早前被機構開除，心懷怨恨才會惡意報復，又指「教練哪有打孩子，你要是孩子父母，不早就報警了嗎？」。有內媒事後翻查資料，發現總教練聲稱曾在5間足球俱樂部執教，但3間機構否認曾聘請他。

事件引來網民討論，不少網民怒批教練「沒有人性」，「肯定有問題！查！」、「騙子必須判刑，害了多少孩子和家庭……」、「這是施暴吧！還是脫了褲子打，心理創傷可是會留一輩子」。

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責任編輯：王明芳