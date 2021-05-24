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【奢華家品】Missoni意大利針織王者改朝抉代　經典招牌zig zag圖案登陸家品

休閒消費 15:31 2021/05/24

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有十二生肖系列，當然亦不會缺少十二星座系列。（cushion$2,150 / www.missoni.com）

時裝品牌為了擴充業務引伸到推出家居系列，絕對不是新鮮的事情，隨手拈來的就有Giorgio Aramni和Versace等。除此以外，大家可不要忽略創立於1953年的針織服裝品牌Missoni，60多年來，品牌那些zig zag圖案家品仍是市場上只此一家的獨門絕技。

有意大利針織王者美譽的Missoni，相信不少人認識她都應該是從Joyce Ma身上得知。話說在70年代末，香港經濟慢慢起飛，但對於美藝這回事還未算談得上是國際之都，更不要說high fashion了。

為中國市場而設的十二生肖系列。（cushion$2,150-$4,214、stool $5,314 / www.missoni.com）

當時的香港時裝教母Joyce Ma為了將Missoni帶到香港，她飛往品牌位於米蘭的總部，在reception門外一等再等，由最初品牌的負責人堅拒接見，到後來眼見Joyce Ma在門外苦苦哀求接見而被打動，從中可見早已引退下來的Joyce Ma的努力，同時又可見Missoni的設計如何了得，要我們的時裝教母三顧草廬非要引進本港不可。

今天Missoni作為跨國性時裝品牌，亦都要加入年青化的行列，上星期品牌對外宣布創作總監Angela Missoni離開崗位，躍升為品牌CEO，設計一職交由助手Alberto Caliri負責，看來未來品牌的男女裝會來個大革新也說不定。

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至於Missoni Home方面，因為礙於產品項目單一性的問題（離不開毛毯和寢室用品等），看來仍然會圍繞以品牌招牌式的zig zag圖案，散落於不同的產品上，雖然未算有大突破，但只要明白Missoni的針織品之所以多年下來無人能夠取代。

全因為在調配和生產過程中包含了精密的用色計算，每一根紗線都用上不同的顏色紗線組合而成，單是一塊顏色豐富的zig zag圖案針織面料，就可能動用了過百種顏色紗線，難怪品牌的家品定價絕對可以媲美成衣系列。

產品查詢：www.missoni.com、www.yoox.com

記者：何偉雄

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