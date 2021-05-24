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【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數

娛樂 16:33 2021/05/24

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阿倫點名讚《聲夢傳奇》大熱炎明熹。

TVB《聲夢傳奇》上周末舉行十強選拔賽，多位學員較技要晉身決賽。樂壇校長譚詠麟原來亦有留意《聲夢傳奇》，譚校長並在看過節目後，立即在社交平台留言，公開點名16歲的參賽者炎明熹！

上周末《聲夢傳奇》進行十強淘汱賽，其中藍隊學員炎明熹（Gigi）跟紅隊詹天文（Windy）對戰，二人本身是好友，巧合地選取演譯林憶蓮名曲《沒有你還是愛你》，姊妹對疊，大熱炎明熹最後憑實力唱功被評審大讚，以大比數拋離Windy。

譚詠麟仍然十分留意香港樂壇。（取自微博）

【左麟右李】阿倫+李克勤合體踢波　70歲譚詠麟操fit準備開演唱會？

校長點名睇好

網民對炎明熹唱功有不少談論，而譚詠麟也有加入點評，譚校長在微博上載電視畫面截圖，留言：「今晚在聲夢傳奇裡找到一個真係壓得住台嘅歌手了，記住呢個名：GiGi。」

譚校長留意《聲夢》，不少留言更希望譚詠麟可以親身上節目任導師，向學員給意見。

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不過，校長公開點名睇好炎明熹，有網民也擔心有「燈神」之稱的校長，過去曾留名看好的歌手，大多發展不如意，因此為Gigi感到擔心。

曾公開大讚姜濤

事實今年3月校長曾在微博大讚姜濤，指是少見的年輕一代藝人，談吐大方得體，更稱希望帶MIRROR上《聲夢》交流，當時此舉令姜糖反應甚大，但譚校長保持氣量笑言：笑言：「咁易燈死咩！咁我燈死好多人啦！」

【薑蓉事件】姜濤樂意跟譚詠麟合作　姜B不怕會被「燈死」：唔信邪嘢

「樂壇燈神」譚詠麟過去曾公開大讚不少藝人，點燈紀錄包括：

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同場加映：黎彼得訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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