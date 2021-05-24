【愛心僱主】外傭姐姐突懷孕在港誕女　愛心夫婦一家四口不嫌棄照顧不言累

▲ 外傭姐姐突懷孕在港誕女，愛心夫婦一家四口不嫌棄照顧不言累。

香港目前有39萬外傭，可見在香港聘用外傭是一件十分常見的事。然而，要請到一位可以融入家庭，陪伴小朋友成長猶如母親一樣的外傭姐姐卻少之又少。Charlie 和 Fanny 是非常幸運的僱主，於2001年請了從印尼來的Mus做外傭姐姐照顧剛出生的大女可兒，雙方相處融洽。Mus一做便是20年，照顧著Charlie一家直到細女可人於2010年出生，看著她大，直到今天。

▲ Charlie細心照顧外傭誕下的BB。（融幼社提供）

去年中的某一天開始，Charlie 和 Fanny覺得Mus 越來越胖，卻不以為意，還勸她減肥。直到一天她在家肚痛要進醫院，Fanny才靈機一閃：「難道她是懷孕的嗎？」最後確認Mus 真的是懷孕了，是放假回印尼的時候與老公懷上的BB。



他們那時候真的很徬徨，既不知道醫院埋單要多少錢，又不清楚照顧Mus 與她的初生女兒是不是力所能及的事情。過後Charlie從細女口中才得知，原來外傭姐姐一早就告訴她自己懷孕了，但因為害怕被僱主解僱要立即回印尼，便讓細女幫忙保守秘密。想到外傭姐姐盡心盡力在這個家工作這麼多年，又對他們兩個女兒都很好，經過一番思考後Charlie和 Fanny下定決心照顧Mus 與她的女兒。

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一家四口分工照顧外傭姐姐及女嬰

Mus坐月期間，Charlie一家都非常幫手，合作照顧Mus母女，凡事幫手。Fanny會常常燉湯給Mus進補，兩個女兒也很歡迎這個新來的「妹妹」，尤其是與Mus關係很好的細女。由於細女患有自閉症，這個家庭新成員的到來對於細女而言是個特別的挑戰，也是個寶貴的機會讓她變得更有責任感，懂得與人相處和照顧BB，例如幫忙餵奶換尿片。作為父母，Charlie 和 Fanny看到女兒的成長都很欣慰。

▲ 細女患有自閉症，家中迎來新成員對她來說是新挑戰。（融幼社提供）

這個月，Mus的女兒剛滿一歲，Charlie一家替她舉辦的生日會，切蛋糕、拆禮物，歡樂滿滿。Charlie兩個女兒都很開心。

前路未定但夫婦無條件支持



目前，Mus還沒有想好如何計畫BB的將來，好在現在疫情期間，想回印尼也回不去，所以Mus還可以慢慢做決定。

對Charlie一家來說，無論Mus是打算帶BB回印尼和老公團聚或者在香港扶養BB成人，他們都會無條件支持。Charlie考慮的是，BB如果在香港待久了，長大後回印尼會不會因為不會說印尼話而融入不了當地社會？另外，這個決定也是要顧及Mus與丈夫的關係。Charlie一家最希望的是協助Mus和女兒將來一家三口好好生活，BB能在父母陪伴下成長。

僱主要真的過了心裡一關才好做出承諾，承諾了就要共同面對。

▲ Charlie照顧女嬰從不言累，直言僱主需考慮清楚再承諾幫助外傭。（融幼社提供）

問及Charlie有什麼希望對其他外傭和他一樣面對外傭懷孕情況的僱主說的話，他說：「最重要的是，要真正地過到心裡的關，接受到外傭與她的BB留下才好答應讓他們留下，不然其實一個更好的決定是讓她快點回祖國，早點做對BB最好的計畫；不要因為純粹覺得不忍心就答應讓他們留下。這樣對雙方都不好，因為心裡過不去的就是過不去。」

Charlie又表示：「一旦做出承諾支持他們，僱主就要全心全意的去幫她，與她一起面對所有事情。」

如僱主就外傭懷孕權益有所疑問，或想得悉如何有效支援懷孕外傭，可與融幼社聯絡。懷孕外傭也可以聯繫融幼社，尋求信息和支援，了解如何為自己和孩子制定最妥善的計劃。

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撰文：融幼社