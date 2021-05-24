【梁凌杰死因】警方陳詞指阻止鄺俊宇與死者見面合情理　不應憑政治立場向警方加上莫須有罪名 

▲ 2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今日繼續‧。（經濟日後資料圖片）

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今日(24日)繼續，所有證人已作供完畢，警方代表律師結案陳詞指，事發當日警方因要顧及所有人安全，最終拒絕讓前立法會議員鄺俊宇與死者見面是合情合理；另強調有警員當日休假仍趕到現場，希望希望大眾評價警員表現時，不會單憑政治立場便否定拯救人員付出的努力，甚或加上莫須有的罪名，更是不公平及與事實不符。

代表警方的大律師熊健民陳詞時指，案發當日有數名警員不用上班，更有一名警員即時並非隸屬當值的第2隊，仍然趕赴現場幫忙。熊反問「點解呢啲唔使上班嘅警員會到現場？係咪佢地食飽飯冇嘢做，定好管閒事呀？」警員目的明顯為救援，當時行為無計較個人得失榮辱，只是盡本份拯救生命。

熊大律師強調他指出這一點，並非要說明此行為「有幾偉大」或難能可貴，要求大家表揚，熊反而稱覺得警員只是盡了本份，但希望大眾評價警員表現時，不會單憑政治立場便否定拯救人員付出的努力，甚或加上莫須有的罪名，更是不公平及與事實不符。

熊稱當日有熱心市民想接觸死者，前立法會議員鄺俊宇亦有類似要求，或因其背景，亦引起了社會人士關注；有說法指若鄺能成功勸服死者，或能避免悲劇發生，當中猜測均指向好的結果，或是一廂情願的願景。

熊假設，萬一死者在交談之中用𠝹刀傷害鄺，或突然跳樓身亡，亦有人會批評警方處理輕率。熊強調鄺本次是自動請纓，亦不認識死者及其家人，鄺亦一心想救人，沒有想過自己安危。警方因要顧及所有人安全，最終拒絕讓鄺與死者見面是合情合理及有其必要。

熊指出，有人因為死者的事件以死亡吿終，便提出應該讓鄺嘗試。熊則強調，根據事發前談判專家的判斷，事情正向好的方向發展，死者突然爬出棚架才急轉直下，實在始料不及，形容事後的批評是「馬後砲」。

熊續指，當日現場警員及消防員已經盡最大努力，希望大眾不以成敗評論雙方當日表現。熊形容，死者爬出棚架後，救援時機難得，尤其是死者的不配合，令拯救工作如逆水行舟，事倍功半，未能拯救亦是無奈。

熊最終直言，「事情有不可控、不可預測，唔係任何外力可以逆轉」，但若事件反映警方有不足，警方樂意接受任何建議，避免事件再次發生，熊強調「任何一個生命，不論其政治立場，都值得珍惜」。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日晚上約9時在金鐘太古廣場墮樓亡。

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記者：林欣樂