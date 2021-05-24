【大學研究】港大6學科研究奪最高評級比例跑贏八大　本地整體7成研究水平達國際卓越或以上

▲ 大學教育資助委員會今就「2020年研究評審工作」結果進行簡報會。（湯炳強攝）

大學教育資助委員會今日（25日）公布新一份「研究評審工作（RAE）」結果，綜合8間資助大學表現，整體7成研究項目獲國際專家評為3至4星級，即達「國際卓越」或「世界領先」水平，對比6年前進行的結果，大幅增加24個百分點，俗稱「揸兜」的「U級」比例亦大減至2%；惟兩次評審方法不同，今次首度將「研究影響」納入評審，以鼓勵更多與社會相關、具高經濟及社會效益的研究。

13個學科範疇之中，港大在法律、醫學及衛生科學等6科，奪最高4星評級的比例，均跑贏八大；科大則有5科奪4星比例最高。

「2020年研究評審工作」由教資會轄下的研究評審工作小組監督執行，設有13個學科範疇小組，涵蓋過去6年、即2013年10月至2019年9月期間，涉及約4,200名合資格教員提交約16,000項研究成果、340個研究影響個案及190個研究環境單位；361名國際專家組成的評審小組，約7成成員均是來自全球各地的非本地學者，以確保相關評審工作在獨立及公平原則下以國際標準完成，達致具國際公信力的評審結果。

自2014年起，教資會評審工作跟隨英國改為5級制，分別設4星「世界領先水平」、3星「國際卓越水平」、2星「達國際水平」、1星「達區域水平」及「U級」（即「不予評級」）。

最新結果顯示，八大共有25%研究項目獲專家評為最高的4星評級，比上屆只有12%奪4星，增加13個百分點；今次連同45%研究項目獲評為3星，合計70%獲評為國際卓越水平或以上，亦較上屆只有46%獲評為3至4星，高出24個百分點。餘下的2星、1星及U級比率，分別為24%、4%及2%，三者比率均低過上屆。

教資會主席唐家成指，評審結果將對每年撥予大學的整體補助金內用作研究用途的部份撥款構成影響，但未有透露具體受影響金額，教資會現正審視有關做法是否適合時宜，並諮詢八大意見，希望在未來半年內有結果。

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記者：馮琪雅