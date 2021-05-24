【大學研究】港大6領域研究奪最高評級比例跑贏八大　本地整體7成研究水平達國際卓越或以上

▲ 大學教育資助委員會今就「2020年研究評審工作」結果進行簡報會。（湯炳強攝）

大學教育資助委員會今日（25日）公布新一份「研究評審工作（RAE）」結果，8間資助大學過去6年逾1.6萬研究項目，7成獲國際專家評為3至4星級，即達「國際卓越」或最高的「世界領先」水平，對比6年前的上屆結果，大幅增加24個百分點；俗稱「揸兜」的「U級」比例亦大減至2%；港大在13個學科範疇之中，近半的4星級研究比例均領先八大。

惟兩次評審方法不同，今次首度將「研究影響」納入評審，以鼓勵更多與社會相關、具高經濟及社會效益的研究。

「2020年研究評審工作」沿用2014年從英國引入的5級制，分別設4星「世界領先水平」、3星「國際卓越水平」、2星「國際水平」、1星「達區域水平」及「U級」（即「不予評級」）。

今次是教資會自1993年起進行首份報告以來的第6份報告，跟上一次的2014年結果，相隔6年。教資會按不同學科範疇設13個評審小組，涵蓋過去6年、即2013年10月至2019年9月期間，涉及約4,200名合資格教員所提交約16,000項研究成果、340個研究影響個案及190個研究環境單位；361名國際專家組成的評審小組，約7成成員均是來自全球各地的非本地學者，以確保相關評審工作在獨立及公平原則下以國際標準完成，達致具國際公信力的評審結果。

結果顯示，八大共有25%研究項目獲專家評為最高的4星評級，比上屆只有12%奪4星，增加13個百分點；今次連同45%研究項目獲評為3星，合計70%獲評為國際卓越水平或以上，亦較上屆只有46%獲評為3至4星，高出24個百分點。

13個學科範疇之中，香港大學在法律、醫學及衛生科學等6科，奪最高4星評級的比例，均跑贏八大；科技大學則有5科奪4星比例最高；中文大學及理工大學則各有1科領先其他本地大學。

餘下的2星、1星及U級比率，分別為24%、4%及2%，三者比率分別低過上屆的37%、13%及4%。不過，部分大學個別學科範疇獲評U級的比例仍然較高，例如城市大學有4成教育範疇研究獲評U級；港大的19%商科及經濟範疇研究亦獲評U級，當中的「會計學」、「經濟學及財務學」及「商科」奪U率分別高達29%、20%及13%。

教資會秘書長鄧特抗形容，獲評U級的研究數量只佔「極少數」，當中涉及提交不適合評審的材料等不同原因，但未有如上屆般在記者會上透露奪U的具體例子。

教資會主席唐家成則形容今次整體結果表現理想、值得引以為傲，亦較上屆有很大進步。他指出，相關評審結果將對每年撥予大學的整體補助金內用作研究用途的部份撥款構成影響，但未有透露具體受影響金額，而教資會現正審視有關做法是否適合時宜，並諮詢八大意見，希望在未來半年內有結果。

過往教資會評審大學研究的方法被指不利人文學科，今次評分除了考慮「研究成果」、佔70%比重，並首度加入「研究影響」和「研究環境」、各佔評分15%，教資會主席唐家成認為，研究影響力納入評審有利人文學科取得更佳結果。

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記者：馮琪雅