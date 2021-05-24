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【入稟追款】成報母公司被指欠款未還　擔保人楊家誠被入稟追討共逾1.7億

社會 14:47 2021/05/24

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成報母公司被指欠款未還，擔保人楊家誠被入稟追討共逾1.7億。（經濟日報資料圖片）

已被清盤的《成報》母公司早年先後向財務公司借貸逾3,700萬元，伯明翰前班主楊家誠作為該公司的重大股東，曾就有關貸款作擔保。財務公司日前入稟高等法院，指《成報》母公司未有如期還款，因此向楊追討連本帶利逾1.7億元欠款。

原告China Energy Development Holdings Limited；答辯人楊家誠。

入稟狀中指，答辯人自2008年4月起，透過他全資擁有的公司Billion Wealth Group Limited，擔任《成報》母公司SMI Publishing Group Ltd（後來易名為成報傳媒集團有限公司；下稱成報）的重要股東。楊並於2010及2011年替成報就向原告借貸擔任擔保人。

原告續指，成報自2008年起，多次向原告借貸共3,710萬元，惟成報其後未有如期還款，原告因此入稟向答辯人追討連本帶劉共逾1.7億元欠款。

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記者：楊詠渝

經濟 楊家誠 借貸 成報

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