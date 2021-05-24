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【逆天奇案】林夏薇獲老公力撐踩入潮流界　公開珍藏模型等升值

娛樂 15:30 2021/05/24

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林夏薇跟老公舉行藝術展。

林夏薇（薇薇）繼創立飲食王國後，近日薇薇孖老公莫贊生踩入潮界，引入多用途潮流藝術精品，在尖沙咀K11 Musea舉行藝術展覽。再度榮昇老闆娘的她，笑言受老公影響而愛上潮流模型。

林夏薇說:「他本身好鍾意模型，所以我們會一齊儲；之前都講過，如果有新生意會以自己有興趣項目為主，因而促成今次展覽。」

視模型為投資品。

日前薇薇和老公去到展覽現場，欣賞從西班牙空運抵港的潮流藝術精品Juanín。對投資甚有心得的她，透露活動準備已久：「之前一直籌備新投資項目，便是為期一個月的藝術展。今次跟先生以及另一位拍檔合作，我們為潮流藝術品加入加密防偽技術，令產品更為保值和珍貴。」

談到「愛的結晶」，老闆娘化身導覽員：「Juanín由西班牙藝術家Edgar Plans為致敬其作家父親所創作，當中粉紅色特別版是在其囡囡身上得到靈感而設計；每隻公仔都拿著書本，鼓勵小朋友多閱讀，啟發思考、產生天馬行空諗法。」

公開不少收藏。

曾經在社交平台公開模型珍藏，薇薇自爆家中尚有不同種類的「寶物」！「不同階段有不同收藏品，小時候身邊朋友最鍾意買毛公仔，我反而喜歡儲龍珠閃卡，現在都覺得好靚！之後儲過不同款式香水樽；再大點就儲潮流藝術品，大家有留意我IG，就會發現有好多1:1人型模型。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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