【明星服飾】為Serrini張敬軒縫製舞台服裝　Jeff Mui：我設計的晚裝是artwork

▲ 時裝設計師Jeff Mui靠自學出身，對服裝美學有自己一套見解，從他為「陀地歌姬」Serrini及張敬軒設計的舞台服裝，可見一斑。

有「陀地歌姬」之稱的Serrini近日火紅，《I'M（NOT）FINE, THX.Live 2021》演唱會加場在即，在一票難求的演唱會上，歌姬穿上一套滿布曲線層次的晚裝，筆者後知後覺，原來正是出自為不少歌手設計飄逸晚裝的Jeff Mui手筆，這位靠自學出身的時裝設計師，功力勝過一班只懂得出風頭口講無憑的設計師。

今天的香港，很多事都來得本末倒置，本地時裝界就是最好例子，隨著社交網站興起，不少本地時裝設計師在其個人的IG裏都標榜自己吃喝玩樂的一面，將自己吹捧成KOL，反而從來沒有將自己設計的服裝在其個人網址上上載。

▲ 剛剛完成演唱會的Serrini，當晚穿上Jeff Mui設計的晚裝，緊接於6月再舉行Part 2演唱會的她，Jeff預告將會有新的設計出現。他說：「Serrini是一位很有自信的女生，覺得穿任何東西都難不倒自己，這位女生有強大的信念，作為設計師的我就可以更盡情地發揮。」（由受訪者提供）

筆者眼前的Jeff絕對來得不同，你說他老派又好（其實他思想前衞得很），他jeffdarkart IG帳號裏的相片就張張貨真價實，直教本地不少時裝設計師自愧不如。他和不少國際著名的設計師如Alber Elbaz一樣，自幼喜歡繪畫，當市面上找尋不到一件喜歡的衣服時，倒不如就自己落手落腳去做。

Jeff說：「自幼很喜歡繪畫，鍾情於一些設計獨特的服裝，因為在市場上購買不到，所以，15歲時就開始自己造衫，喜歡將整件衣服拆爛後再重組，當中會研究到每一件服裝的pattern。」原來，Jeff一開始就做晚裝，在設計路上可說是倒轉來做，「當你做過晚裝，回頭看其他服裝時，就會明白設計和縫製過程，原來很簡單。」

▲ 在疫情下，jeffdarkart生意略受影響，但Jeff認為應該要抱著昱心的態度來面對，嘗試做一些從來未做過的東西，過後回望一定會覺得有著「賺了」的感覺。（攝影：黃建輝）

軟件上，設計可以揮灑自如，那麼硬件上，你又如何創業？他自言，做過不少職業，例如繪畫老師和調酒師，幸運的是，在90年代中當上廣告模特兒。

一經被選中每日可賺$8,000多元，那時接了不少這方面的工作，適逢90年代中英倫音樂席捲全球，我受著這思潮的影響，將做模特兒儲下的薪金在旺角開了一間走Punk和Gothic路線的時裝店。到了2003年，搬去當時正值人氣冒起得非常要緊的利時商場直到今天。

利時帶給我想要的東西

大家不要小覷今天看似沒落殘舊的利時商場，現在的Jeff得以無憂做自己喜歡的事，「利時」可說是功不可沒。

總結在利時開舖的經驗，可以說是得到我想要的東西，當時這商場紅得發紫的時候，大小明星如周杰倫和范冰冰等，來港時都要在這裏留下足印，同時間這裏亦是不少不喜歡大品牌的時裝人到來發掘新事物的聖地。

Jeff Mui表示，就在這個商場的黃金歲月裏，認識到不少從事演唱會、拍攝MV和廣告界的朋友，從而互相合作。

生意既上軌道，亦看見你剛完成位於銅鑼灣Fashion Walk裏的Pop-up shop，為何不遷離利時商場找一個更大更開揚的舖位？

答案原來關乎現實問題。他說：「這不是沒想過的問題，但時裝是一門手作的藝術，生活壓力大就會影響做得不好，設計便會流於商業化。在香港做生意最重要有個好業主，特別是創作人，租金便宜就是對創作人一種很大的支持和鼓勵。」

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麵包與牛油

Jeff的設計以晚裝為主，除了為歌手創作舞台服裝外，婚紗和晚裝都是他主力的工作，每件晚裝定價由$8,000起，視乎用料和設計複雜程度，最拿手的首本戲當然是富層次而又帶curve線條的晚裝，穿過的女士無不讚好。

他笑著說：「為新娘而設的晚裝，對我來說，可以用bread & butter來形容，新娘們的budget較多，令設計上有較大的空間可以發揮。」

不過，隨著疫情到來，自然生意會受影響。「但要找我的最終都會找，畢竟我的晚裝就像一件artwork似的，本身既有固定熟客和客源。同時，一些小時候早已經在利時閒逛的朋友，異口同聲都說將來結婚時一定找我操刀，遇上這些認識好久的朋友，我感覺自己像極一位時裝界的『譚玉瑛哥哥』呢﹗」

說到疫情，不少人都愁著臉，生意一定有影響，但Jeff對這個充斥症狀世界的日子，反而有另一番正面看法。他說：

疫情正好是給與我們一個緩衝的機會，做人不一定無時無刻要不停往上爬才是對的，過往曾經不少香港人都賺過夠了，如果說現在蝕少少都好應該，現在我們應該抱著平靜的心境去過活。

▲ 為歌手張敬軒設計演唱會服裝。（網上圖片）

Jeff指出，從社運到疫情，這些事是大家以前從來都未面對過，現在的他多了私人時間，做著以前從來未接觸過的事，例如享受日光浴，多了時間陪伴母親和愛人，他是真心享受這段疫情下的日子。

和藝人相處

婚紗晚裝是Jeff的bread & butter，但說到Jeff最鍾情的，當然是可以給他天馬行空盡情發揮的舞台服裝，曾經和他先後合作的藝人多不勝數，包括張敬軒和陳慧琳等，他甚至曾經一手包辦電影金像獎出席演員的服裝。

Jeff補充：「為歌手設計服裝當然是最享受的事，畢竟創作空間大，而且預算充裕。我一直認為服裝不只是用來保暖，它是可以表達自己的一種語言，有很多人不懂得這一種表達方式，但就是因為不懂得，所以有我們存在。」

▲ 電影金像獎頒獎典禮是Jeff設計生涯中難忘的一幕，一手包辦舞台上男女演員表演者的服裝。（由受訪者提供）

在20多年的設計生涯中，可有難忘的設計？

過去20多年來的工作裏，為不少歌手設計服裝，最難忘除了為張敬軒設計水松造的服裝外，為電影金像獎包辦出席演員的服裝，還有當上節目的美指等，都叫我非常難忘。

Jeff笑言，跟藝人相處合作，並沒有甚麼不快，但通常時間趕急，由籌備到完成最多只有一個月，過程中就好像一頭在沙漠上本是慢慢行走的駱駝，突然須要發力狂奔，非常辛苦，但好玩的地方正是於此。

那麼你又會否和不喜歡的藝人合作？

當然會做呢，工作不要放私人感情，設計師的責任就是要幫人呈現最美好的一面，顧客找上我，對我來說已是一種快樂和幸運，能夠用自己的天份養活自己，揀一條自己鍾愛的路來行，就算走到盡頭時，回望過去都絕對會稱得上對得起自己。

記者：何偉雄