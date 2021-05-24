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【食物安全】食安中心檢測54個粽子樣本全部合格　提醒食粽子前留神四大食安要點

社會 15:42 2021/05/24

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食安中心完成有關粽子的時令食品調查（第一期），54個粽子樣本全部通過檢測。（經濟日報資料圖片）

距離端午節尚餘一個月，食物安全中心今日(24日)公布，完成有關粽子的時令食品調查（第一期），54個粽子樣本全部通過檢測。

食安中心從不同食肆、食物製造廠和其他零售點，抽取54個粽子樣本，進行化學和微生物測試，並檢測樣本的鈉含量等營養成分，與其營養標籤上的標示值是否相符，樣本全部通過檢測。

中心稱，會繼續對粽子進行檢測，並適時公布第二期檢測結果，以確保食物安全。

食安中心點出四大方面，提醒市民不論於選購、製作、貯存和享用粽子時，須留神食物安全要點：

選購粽子

  • 向可靠的店鋪購買粽子；
  • 購買非預先包裝粽子時，挑選用粽葉包裹妥當的；及
  • 購買預先包裝粽子時，留意食用日期及檢查包裝是否完好

自製粽子

  • 向可靠的供應商購買粽葉，避免挑選顏色異常青綠或帶有化學劑氣味的粽葉；
  • 處理食物前後，徹底清潔雙手及用具；及
  • 分開處理生熟食物，避免交叉污染。

貯存及烹煮粽子

  • 購買粽子後應盡快食用，避免長時間貯存；
  • 如非即時食用或烹煮，應將粽子貯存於攝氏四度或以下，或按照包裝上的指示適當存放；
  • 已煮熟但非即時進食的粽子應放在有蓋容器內，並於冷卻後存放在雪櫃上格，其他生的食物則應放在下格，避免交叉污染；
  • 進食前，應將粽子徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上；
  • 粽子不應翻熱超過一次；及
  • 已翻熱的粽子應盡快食用。

享用粽子

  • 進食前，用流動清水及梘液洗手，搓手最少20秒；及
  • 進食時，減少使用豉油或砂糖等調味料

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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責任編輯：陳正怡

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