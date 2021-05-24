【甘肅越野賽】甘肅越野馬拉松前6名跑手僅一人生還　死裡逃生全靠牧羊人救一命

▲ 甘肅省白銀市22日舉辦一個馬拉松百公里越野賽，遇上冰雹、凍雨等極端天氣，導致21人死亡、8人受傷。

甘肅省白銀市上周六（22日）舉辦一個馬拉松百公里越野賽，遇上冰雹、凍雨等極端天氣，導致21人死亡、8人受傷的慘劇發生。而排行頭6名選手中僅得一人倖存，這名倖存跑手叫張小濤，他憶述死裡逃生的經過，一度昏迷近兩個多小時，並感謝牧羊人幫助，把他從鬼門關拉回來。

▲ 張小濤（黃衣者）是比賽中領先跑手。（圖片來源：新京報）

綜合內地傳媒報道，張小濤是本次比賽的倖存跑手。他獲救後在微博發文講述逃生經歷，指自己在賽事進行中屬領先的前6名參加者，亦是6人中惟一生還者。

他憶述，參賽前特地看了天氣預報，得知天氣還好，因此比賽當日早上只是穿了T恤加短褲，還加了一件外套：

可能就是因為這件皮風衣（外套），我才倖免於難。

比賽分為CP1到CP9九個賽段，張小濤屬領先跑手，在到達CP2時開始下雨，天氣轉壞。由CP2到CP3是爬升路段，也是今次意外發生得最嚴重的一段路：

越往上風雨越大，到半山腰的時候雨裏開始夾雜冰雹了，一直往臉上砸，我眼睛都開始模糊了，有些看不清路。

張小濤在途中曾遇上聾啞選手黃關軍，以及來自貴州的跑手吳攀榮。他更曾與吳攀榮一起跑，互相照應。但發現到山腰時，吳攀榮已開始全身發抖，說話開始顫抖。

▲ 黃關軍是中國殘運會冠軍，在是次賽事中不幸罹難。（圖片來源：紅星新聞）

張小濤試圖用胳膊挽着吳攀榮一起走，但因風太大、路太滑，一起走也會摔倒，最後二人就慢慢分開。最終黃關軍及吳攀榮也不幸罹難，令張小濤相當惋惜：

這時候我應該是第4，吳攀榮是第5，黃關軍是第6，很難過的是到現在為止，前6名只有我一個倖存者了。

張小濤表示，在大風下他一直跌倒，手腳開始僵硬，感到身體不受控制，之後他再一次跌倒後就站不起來。趁仍有意識時，連忙披上保溫毯，再在GPS定位器按了求救訊號後就陷入昏迷了。

約兩個半小時後，張小濤被牧羊人朱克銘救回。朱克銘是甘肅景泰縣的村民，事發當日約下午2時，他在窯洞內聽到有人呼救，於是外出查看並救了一名跑手，為對方按摩及生火取暖。

之後陸續有4名跑手都走入窯洞避雨取暖，此時朱克銘亦走出窯洞，走到附近有訊號的地方打電話求救，就遇上張小濤。朱克銘嘗試把張小濤背入窯洞，結果發現自己背不動，最後就跟窯洞裏的人一起合力把他抬進去，等待救援。

▲ 牧羊人朱克銘（右）與一眾獲救跑手。（圖片來源：中青報）

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事後張小濤表示自己只是受輕傷，對於這次意外感到無比悲痛，最感謝的是救他的大叔，表示帶同家人親自去向朱克銘致謝。而朱克銘接受內地傳媒訪問時表示：

我就是順手做的事情，換了任何一個人，都會搭把手的。只要他們平安就好。

據新華社報道，甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區上周六舉行「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」。在賽事進行中，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降。參賽者出現身體不適、失溫等情況，部份參賽者失蹤。當局派出700多人投入搜救，直至昨晨（23日）9時半，已發現21人遇難、8人受傷，另有151名參賽者確認安全：

▲ 是次意外造成21人死亡、8人受傷。（圖片來源：微博）

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責任編輯：羅嘉欣