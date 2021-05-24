【金手指】梁朝偉劉德華造型首度曝光　阿Dee@ERROR闖影壇跟華仔合作

▲ 劉德華與梁朝偉合作《金手指》。

劉德華梁朝偉相隔18年再合作新片《金手指》，並有蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、李靖筠、白只、太保等主演，由《無間道》莊文強執導及編劇，卡士強大，而兩大影帝造型亦曝光。

《金手指》結集兩大影帝梁朝偉與劉德華，開拍消息一出，即成為華語電影市場矚目之作，《金手指》自開拍以來進度十分順利，現已完成拍攝，進入後期製作部分。

▲ 楊受成偕莊文強導演、黃斌監製、梁朝偉及劉德華合照。

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半島酒店罕借出場地

老闆英皇集團主席楊受成博士曾兩度到現場探班，先後到半島酒店及邵氏影城，暢遊戲中場景，及為演員打氣。

向來甚少借出埸地的半島酒店，在《金手指》幾場重頭戲中，分別借出餐廳、酒樓作為拍攝，其中一場兩大影帝偉仔與華仔正面交鋒的戲肉，更安排在總統套房中拍攝，人景配合極具氣派。

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楊受身置身現場，第一時間直擊兩位影帝的鬥戲，興奮地說：「等了兩位影帝十多個年頭，才等到他們再度『合體』，絕對機會難逢！」

偉仔辦公室金碧輝煌

除了兩位影帝之外，阿Sa和任達華及一班新演員胡子彤、岑珈其、徐浩昌（肥腸），以及Error阿Dee何啟華在邵氏片場開工時，楊老闆也特地前來探班及萬歲。

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▲ 莊文強跟梁朝偉《無間道》、《傷城》後再聚。

監製黃斌充當導賞員，帶老闆和工作人員參觀戲中偉仔金碧輝煌的辦公室，過程猶如睇樓團，辦公室規模之大不禁令楊老闆駐足打卡。

其中一個粉飾金碧輝煌的古董房，陳設富麗堂皇，他讚嘆說：「這些廠景布置十足豪宅一樣，就算真豪宅也沒有這麼靚，雖然全是用金錢堆砌出來，但用來襯托這個金像級班底陣容，絕對值回票價。」

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