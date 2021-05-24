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【居屋2020】新居屋最平約6萬首期可做業主　鑽石山啟翔苑樓王定價489萬

社會 15:50 2021/05/24

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鑽石山啟翔苑樓王定價489萬

居屋2020的價單及樓書今日（24日）公布，涉及4個新屋苑及重售單位，共7,142伙。除了鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑4大新項目共7,047伙外，亦有95伙來自撻訂單位重售。單計今期新推出居屋，售價介乎約117萬至約489萬元，其中最平單位來自粉嶺山麗苑；最貴單位來自鑽石山啟翔苑。而計及重售單位，則今期「樓王」為長沙灣凱樂苑的27樓單位，定價531萬元。

今期居屋新建項目的最平單位為粉嶺山麗苑B座1樓9室單位，實用面積279平方呎，定價116.69萬，呎價4,182元。如綠表承造九成半首期「上車」，即首期只需付約5.83萬，連同各項雜費，無需6位數便可榮升業主。

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  • 鑽石山站是觀塘綫和屯馬綫（一期）轉綫站。（資料圖片）
  • 由啟翔苑徒步往荷里活廣場，只需約5分鐘。（資料圖片）
  • 荷里活廣場有多間食肆及商戶，非常方便。（資料圖片）
  • 荷里活廣場內設有超市。（資料圖片）
  • 荷里活廣場內有戲院。（資料圖片）

新建項目的「樓王」則出自鑽石山啟翔苑B座「鳳凰層」33樓8室，實用面積502平方呎，定價488.86萬，呎價9,738元。

而計及重售單位，則「居屋2020」的樓王為長沙灣凱樂苑E座27樓4室，實用面積629平方呎，定價531萬，呎價8,442元。

今期發售的4個屋苑包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，新建單位共7,047伙，售價由117萬元至489萬元不等，是2014年復售居屋以來最多；另有95伙撻訂單位重售。

今期居屋共錄23.6份申請，其中包括約20.3萬份白表申請，及約3.3萬份綠表申請。

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記者：陳梓蔚

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