【超市大搜查】邪惡色素或影響兒童專注力 　一文看清65款不含人造色素飲品名單

▲ 邪惡色素或影響兒童專注力 ，一文看清不含人造色素飲品名單。

夏日炎炎，不少小朋友喜歡飲凍飲品消暑，但要留意飲品是否含有人造色素，台灣消基會早前指出，人造色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題。TOPick近日檢視各大超市94款兒童常飲用的飲品，結果發現，65款飲品安全，不含邪惡色素，餘下的29款飲品則含有一種或多種色素。

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick是次搜查發現，深受小朋友喜歡的維他菊花茶、維他奶、維他檸檬茶、葡萄適香橙味、POPPER 蘋果汁、益力多活性乳酸菌飲品及Qoo黑加侖子汁飲品等均沒有相關邪惡色素。

詳細不含邪惡色素兒童安全飲品清單如下：​​​​​​

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其他不含邪惡色素兒童飲品：

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其他不含邪惡色素飲品：

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TOPick是次檢視各大超市94款兒童常飲用的飲品，結果發現，29款飲品則含有一種或多種色素，部分飲品含有人工色素檸檬黃（E102）、喹啉黃（E104）、日落黃（E110）、淡紅（E122）、麗春紅4R（E124）、誘惑紅AC（E129）。

部分食用色素編號參考︰

國際編碼系統編號* 色素名稱 100 薑黃素類 Curcumins 100(i) 薑黃素 Curcumin 100(ii) 薑黃 Turmeric 120 胭脂蟲紅 Carmines 123 藍光酸性紅 Amaranth 127 赤蘚紅 Erythrosine 131 專利藍V Patent Blue V 132 靛藍 Indigotine 133 亮藍FCF Brillant Blue FCF 141 葉綠素銅 Chlorophylls, Copper 142 綠色S Green S 150a 醬色I Caramel I 150c 醬色III Caramel III 150d 醬色IV Caramel IV 153 植物碳 Vegetable Carbon 160a 胡蘿蔔素類 Carotenes 160c 辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin 162 甜菜紅 Beet Red 163 花色素苷類 Anthocyanins 163(ii) 葡萄皮提取物 Grape Skin Extract 163(v) 卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour 164 梔子黃 Gardenia Yellow 171 二氧化鈦 Titanium Dioxide

兒童飲品含色素清單如下：

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其他含色素兒童飲品清單：

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台灣消基會早前指出，由於人工色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

港大食物及營養科學助理教授雷震宇認為，由於飲品只使用少量人工色素，市民毋須擔心，但若家中小朋友確診有ADHD（專注力不足/過度活躍症），家長可避免讓小孩食用含上述色素的食品。他又表示，自然色素是較好的取替物，但一般而言食品愈少添加物愈健康。

兒科專科醫生張傑早前接受訪問時表示，人工食用色素會否引發過度活躍症雖仍未有結論，但歐盟成員國由2010年起，已要求出售的食物如含有這些人工食用色素，必須附加「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句，由此可見這些人工食用色素對過度活躍行為有負面影響。

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責任編輯：黃存新、梁節儀