【新冠肺炎】新增1宗源頭不明確診個案　涉及一名染N501Y變種病毒菲傭　　

▲ 今日新增1宗源頭不明確診個案。

本港疫情未止，今日（24日）新增1宗確診個案，為源頭不明個案，涉及一名46歲女菲傭，其樣本檢出帶N501Y變種病毒株。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午於疫情記者會上，交代最新情況。

本港今日新增1宗新冠肺炎確診個案，涉及一名46歲菲傭，事前無病徵，曾先後在青衣大王下村及大角咀豪宅維港灣第六座2名僱主的家中居住，在社區逗留期間的3次病毒檢測中有2次呈陰性，前日（22日）檢測結果呈初步陽性，顯示帶有N501Y變異病毒株。詳情即看：【下一頁】

另外，昨日初步確診的官涌疫苗接種中心女護士仍屬初步確診個案，當局料受疫苗污染致陽性結果。詳情即看：【下一頁】

今日錄得2宗不確定個案，分別涉及一名菲傭及巴基斯坦籍地盤工人。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩