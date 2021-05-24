【隔離營飛機餐】國泰投標成功今起供早午晚3餐　林健鋒即場試食率先睇【多圖】

▲ 國泰投標成功今起供早午晚3餐。

竹篙灣檢疫中心的膳食早前爆出懷疑集體食物中毒，原先中標的膳食供應商「丹尼食品」遭撤換，港府邀請國泰航空入標竹篙灣檢疫中心膳食，並成功投標，今日（24日）起向竹篙灣檢疫中心提供每日3餐膳食。行政會議兼立法會議員林健鋒亦試食其中4款飯餐，並形容雖然未百分百如飛機餐般豐富，但非劣食。

國泰航空飲食服務表示，很高興由今日起為竹篙灣隔離營提供餐飲服務。每日三餐膳食各提供4款菜式、共12款以供選擇，確保膳餐健康和均衡營養。國泰強調，一向非常重視食物安全及質素，並致力為香港市民服務。

可供選擇之菜式例子：

早餐

炒蛋配雞脾肉、焗豆、配菜

什菜炒牛肉米粉

午餐：

泰式咖哩魚拼豆腐肉碎配時菜、 白飯

番茄蘑菇汁燒雞肉配牛油麵、南瓜、青意瓜

晚餐：

薑蔥蒸魚拼蕃茄牛肉, 配白飯

白汁燴豬肉粒配長通粉、青意瓜、甘筍 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

林健鋒表示，國泰邀請他為膳食提供意見，並送上4款ABCD午餐即席試食，包括：

午餐A：泰式咖喱魚粒拼豆腐肉碎，配白飯（跟時菜）

午餐B：磨菇茄汁燒雞腿肉配牛油麵，青意瓜，南瓜

午餐C：西芹冬菇紹菜炒甘荀，玉子豆腐，時菜配白飯

午餐D：瑤柱白粥配肉碎炆豆腐時菜

點擊圖片即睇林健鋒試食情況：

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他讚許道：

以「飛機餐」標準，膳食質素可達90分；味道媲美茶餐廳，睇得食得。

他指，

據我了解，竹篙灣檢疫中心現有逾百人入住，國泰今日開始他們提供早午晚3餐，每一日都會盡量做到不同款式的飯餐。

林健鋒說，不少朋友稱在未能外遊下，如果可以一嚐飛機餐都好，他不會期望投標形式的檢疫中心謄食可百分百達飛機餐標準，但相信國泰出品有保證，加上他們鄰近竹篙灣檢疫中心，具地利優勢，可以提供到熱飯予檢疫人士享用，不會是「劣食」。

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記者：陳曉瑩