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【減肥大作戰】姜濤演唱會前轉用16:8斷食法　營養師推介飽肚餐單教飲食貼士

保健美顏 16:10 2021/05/25

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營養師解構16:8間歇斷食法，並列出一日三餐菜單以供參考。

姜濤早前曾用錯方法節食減肥，導致工作期間兩度腳軟。最近他為了Mirror演唱會，轉用「16:8」間歇斷食法減肥，以保持俊俏外形示人，這亦是天后鄭秀文採用的熱門減肥法。到底早午晚三餐怎樣分配才好？每餐可以吃甚麼？

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註冊營養師Jim Lau近日在其facebook專頁講解何謂「16:8」間歇斷食法，按照不同飲食習慣的人士提出飲食建議，並列出餐單例子。他提醒，減肥也要飲食均衡，長期病患者或需要長期服用特定藥物的人士，必須經過專業人士判斷才可進行這些飲食方法。

何謂16:8間歇斷食？

Jim Lau表示，「16:8」即是把一日進食的份量放在8小時內實行，令身體有更多時間去使用脂肪，「16:8」大概是兩個循環，可以跟10%脂肪「分手」。他指出，間歇性斷食的重點並在於少吃一餐這麼簡單，而是要明確地給自己一個開始進食的時間，是要跟之前正常進食的時間不同，以致身體懂得運用脂肪作為能量。不過，與生酮飲食一樣，盡量不要大幅度改變現時的飲食熱量，勿進食過多或過少，只需改變自己的進食時間就可以。

他按照以下三種飲食習慣的人士，他列出採用16:8間歇斷食法的飲食建議：

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「16:8」進食時間

他列出其中3種進食時間，分別適合3類不同需要的人士。大家可選擇適合自己，並容易實行的時間。

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「16:8」參考餐單

Jim Lau列出三款餐單讓大家參考，由於各人口味不同，大家可按自己的口味調整。他提醒，減肥期間也要保持均衡飲食。若有特殊病患者，須先咨詢專業人士的意見。

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內容獲「Jim lau - 註冊營養師」授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣

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