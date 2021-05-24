【新冠肺炎】今錄2宗不確定個案　涉及一名菲傭及巴基斯坦籍地盤工人

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）。（曾耀輝攝）

本港今日（24日）新增1宗確診個案，屬源頭不明個案，涉及一名46歲女菲傭。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午於疫情記者會上，交代最新情況。

今日錄得至少1宗初步確診及2宗不確定個案，初步確診個案涉及一名官涌體育館社區疫苗接種中心護士，另有2宗不確定個案。張指，二人的CT值高，即病毒量低，其中涉及一名37歲菲傭，她與3名僱主一同居馬鞍山的村屋，她於3月20日乘PR300航班由菲律賓回港，3月20日至4月10日於酒店檢疫，檢測一直呈陰性，至5月9日的強檢亦是呈陰性，平日她主要在僱主家居住。

張續指，由於患者的僱主家中有初生嬰兒，曾有至少10人曾前來探望。她於5月11日曾訪火炭入境事務處，5月6日及9日曾與同為外傭的親戚見面，曾到其親戚的僱主家馬鞍山海典居聚會；5月23日亦曾到馬鞍山公園。由於她於3月20日已抵港，當局需視乎其檢測結果、有沒有抗體及CT值等再考慮個案的分類。

另一宗不確定個案涉及一名43歲巴基斯坦籍地盤工人，他與家人居葵涌梨貝街石籬(二)邨石華樓，當局指由於患者正在工作，暫未能聯絡其本人。據知，他於3月16日乘EK384航班由巴基斯坦返港，5月9日的檢測呈陰性。

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記者：郭詩詩