首個屁屁偵探特展登陸香港　早鳥優惠享78折購買門票【內附詳情】

風靡萬千小孩、新一代孩子最受歡迎的故事巨星----屁屁偵探即將越洋來港，召集香港的小助手一起走進全港首個屁屁偵探特展。

由6月25日至9月26日期間，屁屁偵探特展 香港篇」將於將軍澳中心登場，事緣神出鬼沒又古靈精怪的怪盜U發出的預告信，打算來到香港要偷走期間限定的「黃金珍珠奶茶」，屁屁偵探及布朗要召集一眾小助手，追蹤蛛絲馬跡，找出爆笑線索，與他們一起完美破案。

7個展區10個任務

來自日本的屁屁偵探系列叢書發行量已累積超過1,000萬冊。早前於4月完滿結束的「屁屁偵探噗噗！與屁屁偵探完美破案！台北篇」更是反應熱烈，入場人次接近10萬，受到廣大家長及小朋友喜愛。

為讓眾香港的小粉絲亦能感受這充滿冒險與樂趣的偵探之旅，展覽特意安排於今年6月在香港及高雄同期展出，大家毋須遠赴台灣，亦能親歷其境與屁屁偵探展開探險之旅，破解不可思議的謎團，成為下一位推理新星。

今次屁屁偵探特展將繪本中精采趣味且充滿挑戰的場景與內容呈現，讓大小朋友透過7大展區，包括「屁屁偵探事務所」、「汪汪警察局」、「呼呼博物館」等，以第一視角破解隱藏在各個展區角落的10個任務。

此外，全展區更藏有不同的小遊戲，等著大家去發掘‧每位參觀屁屁偵探特展的粉絲入場即可獲得破案的重要工具「偵探手冊」，根據手冊內透露的線索尋找怪盜U，與屁屁偵探守護「黃金珍珠奶茶」，一齊噗噗破案！

除精彩的展覽內容外，現場更特設全港首個屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出香港獨家限定商品，讓喜愛屁屁偵探的粉絲，可將屁屁偵探一口氣全部帶回家。

78折早鳥優惠飛

是次推早鳥門票預售優惠，由即日起至6月17日，於大會指定售票平台，可享早鳥價108元（原價：138元）買入門票。早鳥優惠預售門票詳情：

開售日期

即日起至6月17日下午11時59分

購票網站：按此

備註：3歲以下小童免費入場

屁屁偵探特展 香港篇活動詳情

日期：6月25日至9月26日