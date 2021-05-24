【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變　江𤒹生感恩疫市有工開：珍惜實戰機會

▲ AK@MIRROR分享拍攝ViuTV節目《調教你MIRROR》後的感受。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）今早（5月24日）到薄扶林為「Together V Run」拍宣傳片，AK指是此拍攝團隊包括《Mirror Go》監製包哥，因而工作得很開心。

由梁祖堯及MIRROR主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》將於下月播放，AK接受TOPick訪問時分享入Camp後的變化及感受。

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運動健將AK

平時熱愛運動的AK透露中學時期曾參加3000米長跑比賽：「因為其他都試過了，但沒試過3000米，所以就報了。」他又笑言：「當時以短跑的方式跑，首兩圈還好，第三個圈開始乏力，但還有四個半圈，之後都是慢慢行，以完成整個項目。」

除跑步外，AK也於中五時挑戰跨欄並奪得獎牌：「最後一年中學刻意報了跨欄，大家也知道跨到就很有型，跨不到則不有型。以前經常看見很多同學也跨不到，所以一直也沒有去嘗試，之後覺得已到了中學生涯的尾聲便試試。」他續指：「整個比賽只有三個人參加，我取了銅牌。」

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為新劇操肌

之前一連六場的《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》深受粉絲熱捧，AK憶述騷肌環節：「那段時間有密集式去操練，演唱會的身型尚算滿意，因為時間不足，覺得大家可以再Build Up更多。」

他續指：「在有限的時間內，大家用了無限的意志去完成那個月的操練，我覺得大家也對自己有個交代。我們也覺得很開心，雖然並非心目中最完美的效果，但也很感謝大家的付出。」

AK坦言，演唱會後放肆了數個星期，不過即將會復操：「因為明年可能會有套劇需要再脫衣，需要在未來半年準備。現時只有6嚿腹肌，最後兩嚿未出來，需要一些時間。」

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與眾成員入Camp

另外，ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》備受鏡粉期待，AK覺得入Camp後很開心：「尋回剛剛比賽時的自己，沒那麼大的壓力，大家溝通多了，可以互相分擔壓力，反而大家也輕鬆了，原來不用自己去承受，跟隊友說了後，即使事件未能解決，但整個人也放鬆了，很享受跟大家的這種關係。」

入Camp令AK改變了很多，「最大的改變是我變得更冷靜，雖然現時的我仍然有點衝動，但比以前更冷靜，也多了聆聽別人，不可以經常自己說而不聽別人說話。」

他覺得現在的工作壓力沒以前那麼大：「好像放下了甚麼，大家也輕鬆了，這段時間的工作量多，真的很感恩在疫市下有大家的愛戴，有不同的機會讓自己去磨練，做不同的工作也是一個磨練自己的機會。」

他感慨指：「很難得這段時間有很多實戰的機會讓大家好好珍惜，希望之後可齊人一點再拍一些特別的廣告給大家看，讓大家更開心。」

▲ （梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪