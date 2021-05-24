  • 31°C
香港時間 : 2021524日 (週一) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變　江𤒹生感恩疫市有工開：珍惜實戰機會

娛樂 17:47 2021/05/24

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

AK@MIRROR分享拍攝ViuTV節目《調教你MIRROR》後的感受。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）今早（5月24日）到薄扶林為「Together V Run」拍宣傳片，AK指是此拍攝團隊包括《Mirror Go》監製包哥，因而工作得很開心。

由梁祖堯及MIRROR主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》將於下月播放，AK接受TOPick訪問時分享入Camp後的變化及感受。

【黑之呼吸】江𤒹生中空上陣拍MV　AK常被誤解黑面解釋原因

    點擊圖片放大
    +3
    +2

運動健將AK

平時熱愛運動的AK透露中學時期曾參加3000米長跑比賽：「因為其他都試過了，但沒試過3000米，所以就報了。」他又笑言：「當時以短跑的方式跑，首兩圈還好，第三個圈開始乏力，但還有四個半圈，之後都是慢慢行，以完成整個項目。」

除跑步外，AK也於中五時挑戰跨欄並奪得獎牌：「最後一年中學刻意報了跨欄，大家也知道跨到就很有型，跨不到則不有型。以前經常看見很多同學也跨不到，所以一直也沒有去嘗試，之後覺得已到了中學生涯的尾聲便試試。」他續指：「整個比賽只有三個人參加，我取了銅牌。」

【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

為新劇操肌

之前一連六場的《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》深受粉絲熱捧，AK憶述騷肌環節：「那段時間有密集式去操練，演唱會的身型尚算滿意，因為時間不足，覺得大家可以再Build Up更多。」

他續指：「在有限的時間內，大家用了無限的意志去完成那個月的操練，我覺得大家也對自己有個交代。我們也覺得很開心，雖然並非心目中最完美的效果，但也很感謝大家的付出。」

AK坦言，演唱會後放肆了數個星期，不過即將會復操：「因為明年可能會有套劇需要再脫衣，需要在未來半年準備。現時只有6嚿腹肌，最後兩嚿未出來，需要一些時間。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

與眾成員入Camp

另外，ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》備受鏡粉期待，AK覺得入Camp後很開心：「尋回剛剛比賽時的自己，沒那麼大的壓力，大家溝通多了，可以互相分擔壓力，反而大家也輕鬆了，原來不用自己去承受，跟隊友說了後，即使事件未能解決，但整個人也放鬆了，很享受跟大家的這種關係。」

入Camp令AK改變了很多，「最大的改變是我變得更冷靜，雖然現時的我仍然有點衝動，但比以前更冷靜，也多了聆聽別人，不可以經常自己說而不聽別人說話。」

他覺得現在的工作壓力沒以前那麼大：「好像放下了甚麼，大家也輕鬆了，這段時間的工作量多，真的很感恩在疫市下有大家的愛戴，有不同的機會讓自己去磨練，做不同的工作也是一個磨練自己的機會。」

他感慨指：「很難得這段時間有很多實戰的機會讓大家好好珍惜，希望之後可齊人一點再拍一些特別的廣告給大家看，讓大家更開心。」

（梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪

相關文章

【MIRROR成員】JER自覺不擅跳舞曾拒入MIRROR　柳應廷憑後天努力練跳唱成新人王【多圖】
14:04 2021/05/15
【MIRROR成員】JER自覺不擅跳舞曾拒入MIRROR　柳應廷憑後天努力練跳唱成新人王【多圖】
【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】
16:20 2021/05/07
【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
17:56 2021/05/14
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬

你可能感興趣

【MIRROR成員】JER自覺不擅跳舞曾拒入MIRROR　柳應廷憑後天努力練跳唱成新人王【多圖】
14:04 2021/05/15
【MIRROR成員】JER自覺不擅跳舞曾拒入MIRROR　柳應廷憑後天努力練跳唱成新人王【多圖】
【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】
16:20 2021/05/07
【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
17:56 2021/05/14
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
江𤒹生 Mirror 娛樂人物職業 演員 全民造星 ViuTV 電視劇 歌手 娛樂機構

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩