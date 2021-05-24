【變種病毒】確診變種病毒46歲菲傭檢出帶有抗體　衞生防護中心指或屬輸入個案

▲ 46歲菲傭確診前居於準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所。（梁偉榮攝）

本港今日新增1宗新冠肺炎確診個案，涉及一名46歲菲傭，事前無病徵，曾先後在青衣大王下村及大角咀豪宅維港灣第六座2名僱主的家中居住，在社區逗留期間的3次病毒檢測中有2次呈陰性，前日（22日）檢測結果呈初步陽性，顯示帶有N501Y變異病毒株。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名外傭4月3日由巴基斯坦返港，4月3日至23日於西營盤華美達海景酒店進行檢疫，檢疫同層未現確診個案。

患者檢疫後4月24日至29日於前僱主位於大王下村31號的住所暫住，及後遷往準僱主位於大角咀維港灣第六座的住所居住，新僱主有一家四口及另有一位外傭，平日會送小朋友到樓下巴士站上學；曾於5月9日及16日與數名朋友到中西區海濱長廊休息，亦曾於5月16日到中環環球商埸匯錢。

張竹君稱，同住另一外傭最近一次檢測為陰性，而染疫菲傭4月28日及5月7日檢測亦為陰性，5月22日檢出初步陽性，5月23日入院後取樣檢測為陰性，並有抗體，會再作進一步調查，或可能屬輸入個案。

她稱，僱主兩名小朋友分別於民生書院幼稚園及優才小學就讀，兩校均需停課清洗。因應檢出有變種病毒，故5月9日及16日曾訪中西區海濱長廊、中環環球商埸以及維港匯第6座，都需強制檢測；而患者僱主、外傭中介、數名朋友都檢疫。

維港灣第6座昨晚被列為，受限區域，住客及到訪者須強制檢測，今早解封：

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記者：陳正怡