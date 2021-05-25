【糖尿病】醫生憶爸爸患糖尿病30年　腳趾逐隻壞死腎衰竭被病魔折騰多年

▲ 大概每十個香港人就有一個人有糖尿病。

曾經當護士的母親跟我說：「爸爸要截肢了」爸爸糖尿病控制很差，腳趾一隻一隻變黑變壞，可能很快需要截肢了。

爸爸身形肥胖，四十多歲時開始患有糖尿病。最初用口服藥物治療，後來轉為注射胰島素。在七十歲時因為糖尿病引致的心血管疾病而需要多次入院。他也有眼底出血，腎衰竭等等糖尿病引發的問題。

我當時想，爸爸這麼重，截肢後怎樣生活呢？我只是擔心了半個月，爸爸已經因心臟衰竭而去世了。十一年轉眼過去，我一直會想預防及治療二型糖尿病的方法。

大概每十個香港人就有一個人有糖尿病。而65歲以上的長者患糖尿病較為普遍，約20至30%。二型糖尿病成因是因為體內脂肪過多而減低細胞對胰島素的敏感性。 過多的血糖未被恰當處理而導致到多種併發症的出現，包括中風、心臟病、血管病、腎衰竭等。

此外，糖尿病患者更容易有高血脂症。所以如果可以素食的話請盡量茹素。有數據顯示素食可減低患糖尿病的風險。再加上每天三十分鐘的帶氧運動以保持身體健康。預防總比治療好。我們不應等到需要截肢的那一天來臨才去調節自己的生活吧。

糖尿病是有遺傳的因素，但這是我們不能改變的事實。我的爸爸有糖尿病及因糖尿病的併發症而逝世。有其父未必有其子，我選擇健康的素食及運動，今天我還未受這疾病困擾。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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