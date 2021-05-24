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【海外升學】廠商會舉辦國際教育展  助青年人生規劃實現升學夢 （內附展覽詳情）

社會 16:31 2021/05/24

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廠商會「第27屆香港國際教育展」將會在本周六（ 29日）舉行。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情下，全球多地受到疫情衝擊，更打亂香港學生到海外升學的安排。有見及此，廠商會今年舉辦「第27屆香港國際教育展」，為香港學生提供多元化升學資訊，實現升學夢。

即看「第27屆香港國際教育展」詳情：

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廠商會會長史立德表示，本地學生除了留港升讀大學外，亦會考慮到海外升讀大學以擴闊眼界，但受制於疫情下，本港學生到海外升學的部署或被打亂，需要花更多功夫才能了解海外升學資訊。他指，是次教育展可提供全面到位的升學資訊，以協助學生應對疫情下海外升學的挑戰。

史立德亦表示，受到2019年社會事件及新冠肺炎疫情下，多場展覽需要停辦，幸好疫情稍緩，今年的展覽得以「重見光明」。他希望，由廠商會舉辦的教育展可協助青年人進行生涯規劃。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司施榮恆表示，教育展將設三大升學區，亦有不同的升學講座及分享會，相信可以透過講座及分享助學生發掘個人強項及探索不同升學機會。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，學生現階段完成文憑試後可以重新審視自己的升學路向，因完全考試後有更多時間，同時在準備文憑試的過程中間會更認識自己。他指，現時升學路向很多元化，故建議學生需要按興趣、能力及就業計劃方面作考慮，同時需要留意就讀院校課程的認授性。

他更預告將會在今次展覽作嘉賓分享JUPAS選科心得，學生可以聽畢講座後才更改自己的JUPAS選科選擇，恰好本月31日為最後更改選科的日子，故呼籲學生可參加展覽。

全球最大升學公司之一、其中一間參展商EF Education First港澳區總經理謝貫姿指，近年升學趨勢除了傳統的英國、美國等地外，近年較多人查詢到德國升學，因當地大部分公立大學免收學費，故可算是較廉價的升學選擇。

她亦表示，有意到海外升學的學生家長不應太快購買機票，因現時各國的防疫措施朝令夕改，故應留意最新安排再作出購買機票的決定。

「第27屆香港國際教育展」將於本周六（29日）開幕，展覽雲集600多間來自世界各地及本地大學、大專院校及升學機構。展覽將設三大展區，包括「海外升學區」、「本地升學區」及「台灣升學區」。

其中，展覽有近500間來自15個國家的海內外大學參展，除了接受家長追捧的英國、美國、加拿大及澳洲外，亦有馬來西亞、西班牙及韓國等。就「台灣升學區」方面，是次展覽則有9間大學參展，有意報讀的學生可即場了解及查詢入學要求等。

此外，展覽設30場升學講座，邀請多位專家名人講授升學心得及人生規劃路向，包括「教育推廣大使」兼廠商會中學校友馬浚偉、香港教育大學校董會主席黃友嘉、科技園公司主席查毅超等；另設有JUPAS選科策略、台灣升學、海外升學的相關講座。

「第27屆香港國際教育展」詳情：

日期：2021年5月29日至30日

時間：中午12時至下午6時

地點：香港會議展覽中心1C展覽廳

備註：參觀人士須掃描「安心出行」或登記個人資料，及須通過體溫檢測；每小時人流最多為1000人

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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