【再出發一周年】董建華指好的時刻正來臨　梁振英：香港更有條件再出發

▲ 香港再出發大聯盟成立一周年，舉行融入國家發展大陸發佈會。（陳國峰攝）

香港再出發大聯盟成立一周年，大聯盟總召集人董建華、梁振英等出席記者會並發表講話。董建華形容，國家慢慢富強起來，好的時刻正來臨。梁振英則表示，香港比起一年前有更好的條件再出發，相信纏繞香港的結一定可以一個一個解開。

大聯盟今日再出發今日舉行「融入國家發展大局」發佈會。全國政協副主席董建華發言時指，香港在面對疫情肆虐、經濟下滑、人心惶惶時，好彩可以看到國家一步步向前走，一步步強壯起來，他續指，一年之內有很多變化，形容「好的時刻正來臨」，又引述美國朋友讚揚中國在抗疫等方面做得好，直言「天下變咗了，我哋要睇你哋（中國）了。」他回答記者提問時又指，「有些人說要去英國，這是沒有遠見的人」。董建華又呼籲市民接種疫苗，強調自己和太太打完「真係一啲都冇事」。

▲ 香港再出發大聯盟成立一周年，融入國家發展大陸發佈會。（陳國峰攝）

全國政協副主席梁振英發言時表示，隨著港區國安法及完善選舉制度落實後，立法會重回正軌，加上本地疫情漸趨穩定，香港比起一年前有更好的條件再出發，相信「纏繞香港的結一定可以一個一個解開」。他又透露，大聯盟未來會展開粵港澳大灣區系列活動，屆時大聯盟每一位副秘書長負責一個城市，其中澳門由張志剛負責、深圳則由陳勇負責，香港方面，則由譚惠珠統籌、對接。他們將會考察當地，向兩地政府介紹彼此的所需及所長。

▲ 全國人大常委譚耀宗。（陳國峰攝）

大聯盟秘書長、全國人大常委譚耀宗表示，大聯盟未來有五項重點工作，包括（1）繼續堅持、宣傳一國兩制；（2）推動香港加快融入國家發展大局；（3）支持青年教育，將法治教育帶入校園，包括安排青年赴內地掛職；（4）積極講好香港故事；（5）做好大聯盟資深建設，增補大聯盟發起人。

記者會吸引各大傳媒前往，到提問環節一開始亦多人舉手提問，惟梁振英被問及，

如何看待特首林鄭月娥，就梁日前提出郊野公園邊陲地建屋建議的回應，以及如何評價日前港府就「回港易」計劃朝令夕改時，大聯盟秘書長譚耀宗即拒絕就土地房屋問題作出回應，又希望記者提問的問題，是與今日的記者會主題有關，他稱，「大家可能好多問題想問，但可在其他場合找機會。」其後有關於六四晚會、區議員宣誓等問題作出提問，聯盟亦一概以「不是由大聯盟處理的問題」為由拒絕回答。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君