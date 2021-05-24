【新冠肺炎】官涌疫苗接種中心女護士仍屬初步確診　當局料受疫苗污染致陽性結果

本港新冠肺炎疫情緩和，一名在佐敦官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診新冠肺炎。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者屬初步確診個案，但經化驗後發現其體內病毒株並非社區流行的種類，相信她或受疫苗污染致陽性結果。

張竹君在記者會主動交代該名女護士的情況，她表示，該名患者目前仍是初步確診個案，經公共衞生化驗所分析後發現她體內的病毒株屬「D614D」，並非社區流行的「D614G」。她指，由於女護士在官涌上班，加上體內病毒量低，懷疑屬環境污染，例如受到疫苗病毒株污染，因而出現陽性結果，化驗結果亦與疫苗病毒株脗合。

她續指，當局不會列她為確診個案，要等待全基因排序分析後，再決定刪除這宗個案。她又指，內地亦曾出現過相關情況，接種疫苗後，針筒有機會污染環境，但沒有沒有傳播風險，只是疫病毒株苗殘留，仍有機會測出陽性結果。不過，由於未百分百肯定，暫時仍當初步確診處理，其密切接觸者仍須檢疫。

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記者：陳子謙