【地板滲水】樓下開冷氣致樓上地板出水　裝修專家教2招解決「冷凝水」

▲ 樓下開冷氣致樓上地板出水，裝修專家教2招解決「冷凝水」。

本港昨日（24日）錄得36.1°C高溫，熱到焫焫焫焫焫焫著，不少市民都會開冷氣消暑，但有網民在討論區發文指，近日在家中開冷氣，導致樓上單位地板出水，因而被投訴，遂發文向網友求助。有裝修專家

事主於「香港討論區」以「有冇比樓上投訴冷氣機吹到地板出水？」為題發帖，指在家中開冷氣，導致樓上單位地板出水，因而被鄰居投訴，於是問網民如何解決，

係咪將風口向下吹就解決？有冇人風口向下吹都比人投訴吹到地板有水？

事主補充，他將冷氣機溫度設定為26度，又指樓上住戶已住了8年，多年來自己沒有調較過風口位，亦未更換過冷氣機，樓上住戶過往都沒有反映有出水問題，「係今年先話有」。

帖文吸引不少網民留言，有人分享，風口向下吹可以通常可解決樓上地板出水的問題，點擊下圖看更多網民留言：

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裝修專家教2招解決「冷凝水」

長開冷氣而溫度過低的話，有機會令樓上的單位出現「冷凝水」的問題，TVB節目《東張西望》曾直擊公屋冷凝水情況，裝修專家Simon Tang建議在裝修時鋪一層無縫地板。

無縫地板一般用珍珠棉，再鋪上木地板，但我們就不用珍珠棉，而是用絕緣性較強的絕緣膠，鋪上去以後再鋪木地板。絕緣性夠強，水氣就不會凝結。

Simon又指如果用家想簡單一點，也可以將坊間有售的防撞牆貼貼在地上，這樣已有助阻隔冷溫度傳上去。防撞牆貼低成本，自己用鎅刀就可以處理。

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責任編輯：羅嘉欣