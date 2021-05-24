【皇室風暴】哈里喪母後曾酗酒吸毒麻醉自己　自爆患嚴重焦慮症遭皇室忽視

▲ 哈里王子在自己有份監製的新節目中，自爆曾酗酒吸毒去麻醉喪母之痛。

已淡出英國皇室的哈里王子，繼早前與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪大爆皇室內幕後，最近再聯同奧花雲費監製紀錄片集《你看不到的那個我》（The Me You Can’t See） ，哈里在節目中自爆喪母後曾以酗酒吸毒麻醉自己，並批評皇室忽視自己的精神健康。

36歲的哈里王子與奧花雲費聯手監製的《你看不到的那個我》日前在Apple TV+首播，呼籲全球大眾正視情緒和心理健康課題，引起外界關注。節目中除了哈里之外，還邀請各界名人分享他們面對過的掙扎，首集嘉賓有Lady Gaga自爆19歲入行時遭強姦成孕。

▲ 哈里再度接受奧花雲費訪問，剖白在英國皇室的心路歷程。（影片截圖）

哈里在節目中剖白喪母後的心路歷程，為他留下極大心理陰影。他每當想起亡母戴安娜王妃每天被傳媒追訪的畫面，仍感到非常痛心，更自責當年太年幼無法保護母親。

酗酒吸毒爆出多宗醜聞

自從母親離世後，他已經感到難以活下去，一度迷失自我，甚至靠酗酒吸毒去麻醉自己，引發多宗醜聞爆出，包括在美國拉斯維加斯舉行的裸泳派對。

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哈里又不滿母親離世時，正義沒有得到伸張；而且皇室上下都沒有再提及母親離世一事，令他從來沒有好好消化整件事，令他患上嚴重焦慮症。

每次出席皇室或公開活動，都好像進入戰鬥或逃避模式，會有驚恐症及嚴重焦慮；28至32歲更是我的人生噩夢，我每次看到攝影機都會流汗，體溫上升。

每次返英感覺似被追殺

哈里自與梅根結婚後，被傳媒追訪的情況更嚴重，但得不到家人的協助，只有「完全的沉默或被忽視」，甚至有皇室成員說︰「只要配合下去，你的生活就會輕鬆點。」

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哈里認為自己的性格與亡母相似，皆覺得自己是體制以外的人。他感慨，自己一生中大部分時間都在擔心、憂慮、繃緊和緊張中度過，每次飛返英國都覺得似被追殺。

感激梅根協助尋求治療

他表示曾尋求家庭醫生、專科醫生及治療師的協助，直至遇上梅根，讓他努力去治療自己。「如果我不處理好自己、治療好自己，就會失去這個我想一輩子在一起的女人。 」

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現時哈里正接受「眼動減敏與歷程更新療法」(Eye Movement Desensitization and Reprocessing，EMDR)，以治療他對媒體的憤怒和母親死亡引起的焦慮。哈里表示，約4年前在梅根的鼓勵下，首次與治療師會面，因兩人曾發生一場爭執，讓梅根意識到，哈里的憤怒似乎放錯地方。

早前哈里在宣傳節目時，公開批評父親查理斯的養育方式令他飽受痛苦，又形容皇室生活像荷里活電影《真人Show》（The Truman Show）和動物園的混合體，早於約20歲時已想離開皇室，詳文見【下一頁】。

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責任編輯︰王明芳