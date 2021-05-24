【未婚懷孕】幼稚園老師未婚懷孕　媽媽怒批「破壞形象」：怎樣教好小孩

▲ 台灣一名媽媽不滿幼稚園老師未婚懷孕，怒批她「破壞形象」。

不少家長認為老師應該維持良好形象，台灣一名媽媽日前在Facebook專頁「靠北幼稚園」發文，指最近發現孩子的幼稚園老師未婚懷孕，令她大為不滿，認為老師此舉破壞形象，難以教好小朋友，引發網民討論。

該名媽媽在文中表示，孩子老師十分年輕，認為她未婚懷孕有失老師「專業、莊嚴」的形象，並強調自己很傳統，無法接受老師未婚懷孕。

這樣要怎麼教好孩子安全性行為？小孩也會覺得老師都可以，為什麼我不行？

網民：媽媽管太多

帖文引來網民熱議，不少網民認為媽媽「管太多」，「老師是她的職業，跟未婚懷孕有什麼關係？」、「不要把道德標準套用在老師身上」、「未婚懷孕未必是因為不安全的性行為，也可能是個人的選擇。只要是成熟的個體，在未違反法律規範的前提下，我們都應該尊重，不是嗎？」。

有網民認為家長的言行舉止才是影響小朋友最深，「你確定已婚才懷孕生子的老師就能教好孩子嗎？教育這種事，家庭是最重要的」、「如果你用偏見教育他成長，那他長大後也會變成跟你一樣的人。也許沒有不好，但可能會少了點愛跟同理心」。

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責任編輯：王明芳