【港澳辦擴編】傳增設兩司加強國安及宣傳工作　王振民或任新司長

▲ 王振民。（資料圖片）

有傳國務院港澳事務辦公室將擴大編制，擬在現時七個司的編制下，再新增「兩司」，負責範圍分別是「維護國家安全」及「宣傳文化」。有指，清華大學法學院教授、中聯辦前法律部部長王振民將擔任「維護國安」範疇的司長。

王振民身兼全國港澳研究會副會長，以及清華大學港澳研究中心主任，本身是基本法專家，亦多次就港區國安法，及完善香港選舉制度等撰文及發表言論，去年春天就傳出他曾借調港澳領導小組，參與制定《港區國安法》。

目前港澳辦下設七個正司局級的內設機構，分別是負責文電、檔案、安全保密、財務等工作的秘書行政司；有關政策落實的綜合司；負責港澳政治、經濟社會發展的政研司；聯絡及管理港澳在內地新聞機會的聯絡司；與港澳經濟、科技、文化交流的交流司；宣傳基本法及法律問題等的法律司；與及負責處理人事等問題的機關黨委（人事司）。若兩個司籌建完成之後，將達九個司。



自2019年反修例事件後，中央政府再次調整對港方針，多次就香港事務出招，去年二月，中央港澳工作協調小組，已升格為中央港澳工作領導小組，並由全國政協副主席夏寶龍擔任常務副組長，並且兼任港澳辦主任。而中聯辦主任駱惠寧亦兼任港澳辦副主任。

而今次擴大港澳辦編制，亦是料為展示中央對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時也強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。

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責任編輯：李淇